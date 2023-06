'Poceni' do zelenjave - okradeno srednješolsko posestvo v Srebrničah

13.6.2023 | 13:30

Policisti so včeraj na številko 113 sprejeli 214 klicev, od tega je bilo 64 klicev takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, danes poročajo s PU Novo mesto.

Vinjen nepravilno prehiteval

Policisti policijske postaje Sevnica so bili nekaj po 18. uri napoteni na obravnavo prometne nesreče treh vozil na cesti Sevnica – Tržišče, v bližini odcepa za Krmelj. Po prvih ugotovitvah je 35-letni voznik osebnega avtomobila začel prehitevati dve vozili, ki sta vozili pred njim. Ko je bil vzporedno z vozilom 62-letnega voznika iz Sevnica, je slednji prav tako začel s prehitevanjem, ne da bi se prej prepričal, če to lahko stori varno. Vozili sta bočno trčili, nato pa je eno od vozil odbilo še v avto, ki je peljal pred njima. Nastala je materialna škoda, poškodovan pa ni bil nihče.

Policisti so vsem trem udeležencem odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pri 62-letnemu vozniku prikazal rezultat 0,91 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Odredili so mu tudi strokovni pregleda, a ga je odklonil.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu bodo 62-letnega povzročitelja kazensko ovadili.

Vlomi in tatvine

Policisti so obravnavali šest vlomov in sedem tatvin ter dve poškodovanji tuje stvari.

V Šmarjeških Toplicah so neznanci iz dvorišča ukradli neregistriran moped Tomos APN, rumene barve. Lastniku so naredili za okoli tristo evrov škode.

Novomeški policisti obravnavajo tatvino iz trgovine v Žabji vasi (neznanec je odnesel za okoli 60 evrov izdelkov) in na Ljubljanski cesti, kjer sta dve neznanki odnesli bombone, vredne šest evrov.

V Sevnici, na Drožanjski cesti, so neznanci iz zaklenjenega zaboja ukradli akumulator, ki je bil namenjen napajanju osvetlitve reklamnega panoja. Škode je za okoli dvesto evrov.

Novomeške policiste so dopoldne klicali na posestvo v Srebrničah, v lasti Centra biotehnike in turizma, kjer so ugotovili, da so jim neznanci v zadnjih dneh odnesli okoli 50 sadik paprike, 40 sadik paradižnika in okoli 80 sadik kumar. Ukradli so tudi 2 kosa polivinilaste kritine, velikosti 30 x 6 metrov. Ocenjujejo, da je škode za okoli sedemsto evrov.

V Gorenji Pirošici so prijavili vlom v hišo v času odsotnosti lastnikov. Do vloma je prišlo v zadnjih dneh, odnesli pa so različne predmete in hrano v vrednosti okoli tristo evrov. Na objektu pa so naredili še za okoli štiristo evrov škode.

Iz vikenda na območju Plešivice pri Lokvici so neznanci odpeljali rotacijsko kosilnico znamke Ramda, vredno okoli sto evrov.

Brežiški policisti so opravili ogled vloma v gostinski lokal na železniški postaji v Brežicah. Neznanci do odnesli cigarete in nekaj denarja. Po prvih ocenah bo škode za vsaj dvesto evrov.

Novomeški policisti pa obravnavajo vlom v avtomate za pijačo in prigrizke na Foersterjevi ulici – tam so lastniki ugotovili, da so jim neznanci v zadnjih dneh poškodovali dva avtomata in pobrali za nekaj sto evrov denarja ter ukradli tudi mehanizem za plačilo. Ocenjujejo, da je škode za vsaj okoli dva tisoč petsto evrov.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so od zadnjega poročanja obravnavali 60 tujih državljanov, ki so na nedovoljen način prestopili notranje mejo. Vse so obravnavali na območju Posavja (Dobova, Rigonce, Mostec in Slovenska vas). Po prvih ugotovitvah jih je bilo največ iz Afganistana (10), Pakistana (10), Maroka (8) in Konga (8). Sledijo še domnevni državljani Alžirije, Rusije, Bangladeša, Slonokoščene obale, Burundi, Etiopije, Irana, Nepala in Kameruna. Postopki s tujci še niso zaključeni.

