Danes ekskurzija, v petek trampolini, drugo leto letalo

13.6.2023 | 17:00

Nejc Odlazek: »V petek, 16. junija, uradno odpiramo trampolinski park. Velika otroška zabava bo.«

Tina je kot predstavnica Dolenjca udeležence ekskurzije povabila v trampolinski park.

Marjanca Trščinar Antić: »Hura, trampolini!«

Novo mesto - »Danes odkrivamo Dolenjsko, Novo mesto. V Novem mestu je vedno kaj novega. V Zavodu Novo mesto nas je sprejel direktor in nam predstavil novo turistično ponudbo. Seveda smo obiskali razgledno ploščad na kapiteljski cerkvi. Ogledali smo si oba nova mostova, se sprehodili do povodnega moža, izvedeli zanimivo pravljico, pobožali žabo. Pot smo nadaljevali k Dolenjcu, kjer smo navdušeni nad tamkajšnjimi atrakcijami, med njimi najnovejšo, največjim trampolinskim parkom na prostem v Sloveniji. Te so izziv za mlade in stare in tudi mi smo se poskusili, kako spretni in pogumni smo,« je danes povedala Marjanca Trščinar Antić, ki v imenu turističnih ponudnikov Novega mesta in Dolenjske vodi ekskurzijo po Dolenjski.

V Dolenjcu, gre za hotel Dolenj'c v novomeški okolici, ob avtocesti, sta udeležence sprejela predstavnikov lastnikov hotela Nejc Odlazek in vodja hotela Nermin Nuhanović s sodelavci.

Kot je povedal Odlazek, bodo trampolinski park uradno odprli v petek, 16. junija. Pripravljajo velik dogodek s Čuki, na katerem pričakujejo do 2.000 obiskovalcev »Otroci bodo lahko preizkusili ta park. Za to priložnost bomo imeli dodatno napihljiva igrala, tu bo mehanski bik, rodeo, res otroški spektakel,« je povedal Odlazek. V znamenju petkovega uradnega odprtja bodo pri Dolenjcu potem vsako leto praznovali z veliko otroško prireditvijo rojstni dan trampolinskega parka.

Pri hotelu je tudi letalo. Z njim bodo »poleteli« prihodnje leto. »Ideja letala je, da v njem naslednje leto uredimo otroško igralnico, simulator letenja z virtualno resničnostjo, in prostor, kjer bodo otroci lahko praznovali rojstni dan v letalu, pojedli pico, spili sok in se igrali. V letalo se bodo povzpeli po stopnicah, iz letala pa se bodo lahko spustili po toboganu,« je povedal Nejc Odlazek.

Udeleženci ekskurzije so se strinjali, da je omenjeni kraj, ki je blizu avtoceste, a zadosti oddaljen od nje, in ki je nekako na polovici poti med Ljubljano in Zagrebom, odlična »baza« za večdnevno raziskovanje širše Dolenjske.

M. L.

Galerija