Na gradu Rajhenburg podelili letošnja priznanja posavskim inovatorjem

13.6.2023 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Brestanica - Krška Posavska gospodarska zbornica je danes podelila priznanja za najboljše inovacije Posavja za leto 2023. Podelili so šest zlatih, devet srebrnih in tri bronasta priznanja. Med kandidate, ki se potegujejo za priznanja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na državni ravni, so se uvrstile družbe Gen energija, Q Techna in Mint sports.

Zlata

Po podatkih posavske območne zbornice, ki deluje v okrilju GZS, se bodo za priznanja na državni ravni potegovala najvišje ocenjena podjetja, Gen energija z interaktivno simulacijo delovanja krške nuklearke za spodbujanje in krepitev energetske pismenosti, krška podružnica Q Techne z razvojem in izdelavo mobilnega robota za pregled jeklenega zadrževalnega hrama reaktorske zgradbe v ozki reži ter izvedbo pregleda in Mint sports oz. samostojni podjetnik Nino Žičkar s smučarskimi očali MINT New Cortina Photo+.

Zlata priznanja so poleg omenjenih treh dosodili še družbi DS Smith Slovenija za inovacijo Načela krožnega oblikovanja na primeru razvoja embalaže za avtomatsko pakirno linijo, družbi Ino Brežice za inovacijo Kombinacija strojev ELITE + 2x pletvenik + 2x bočna kosilnica in družbi TPV Automotive za razvoj rešitve za dvig dinamične vzdržljivosti zvara na podpori vzmeti pri novih obremenitvenih zahtevah.

Srebrna

Srebrna priznanja so prejeli družba Gen-I za strojno branje hidroloških podatkov iz slik, Hidroelektrarne na Spodnji Savi za hibridni sistem - fotonapetostna elektrarna D3 in hidroelektrarna Brežice ter podjetje Muflon za izdelavo kustomiziranih planšet za zaščiten papir. Tri srebrna priznanja je prejela Nuklearne elektrarna Krško (Nek) in sicer za kampanjo Delam varno ali ne delam, za inovacijo Panoramska kamera z 2d meritvijo prostorov in za sistem za celovito upravljanje zahtev in pravic.

Dve srebni priznanji so podelili tudi družbi TPV Automotive, za razvoj nove robotske brusilne celice in inovacijo Zagotavljanje tesnosti nosilca baterije ter še podjetju Numip za avtomatizirana napravo za mazanje navojnih izvrtin.

Bronasta

Bronasta priznanja so dobili Gen-I za projekt Superforecasting, Hidroelektrarne na Spodnji Savi za vzpostavitev GIS sistema za nadzor nad obratovanjem in vzdrževanjem pretočnih akumulacij ter Nek za proces preprečevanja vnosov tujkov v sisteme.

Posavska sedemčlanska komisija je sicer prejela skupaj 18 inovacijskih prijav. Pri teh je v 11 podjetjih sodelovalo skupaj 80 inovatorjev.

Posavska gospodarska zbornica je še sporočila, da inovacijsko dejavnost uvrščajo med gibala regijskega trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. Sicer pa so razpis za izbor najboljše inovacije Posavja za leto 2023 objavili in omenjena priznanja letos podelili dvajsetič.

STA; M. K.