Aldina Bajrović je napisala knjigo - Slab dan ne pomeni slabega življenja

14.6.2023 | 11:40

Aldina z bratom Admirjem (Foto: M. L.)

Aldina Bajrović iz Krškega, dijakinja 1. letnika Gimnazije Brežice, je napisala knjigo z naslovom A Bad Day Doesn’t Mean A Bad Life (Slab dan ne pomeni slabega življenja). Knjiga, ki je njen pisateljski prvenec, govori o stiskah mladih in prinaša pomembno sporočilo.

Kot pravi Aldina, je že v otroštvu pisala zgodbice. Vedno si je želela napisati knjigo. V osnovni šoli jo je ob vseh šolskih obveznostih ta želja nekako minila in zazdelo se ji je, da so bile želje po pisanju le otroške sanje. Potem se je želja po pisanju prebudila znova. Ker jo zanima psihologija in to, kako pomagati drugim, si je rekla: »Če bom pisala knjigo, jo bom z dobrim namenom. Z njo želim pomagati mladim, da najdejo rešitev iz svojih stisk in da se zavedajo: slab dan ne pomeni, da bo vse življenje slabo.« In jo je napisala prav tako.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

M. Luzar