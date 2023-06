Danes brez elektrike

14.6.2023 | 07:15

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu GRAJSKE NJIVE;

- od 7:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI na izvodu MLEKARNA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu JR Semafor.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK, izvod 4 Primostek.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, izvod 4.ZIDANICE SPODAJ DESNO;

- od 7:30 do 8:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL;

- od 8:30 do 9:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

od 9:30 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI STRAŽI;

- od 11:15 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŠKA GORA;

- od 12:30 do 13:15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OB POTOKU 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965;

- od 8:00 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2, izvod 4.PROSTOZRAČNO V DOLINO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec križišče med 8. in 13. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Podgorje Golob, nizkonapetostno omrežje – Stopar med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Ribnica, nizkonapetostno omrežje – Bregana med 8.30 in 12. uro, na območju TP Podvinje, Podvinje 2, Mali Obrež in Veliki Obrež gmajna med 8. in 10.20 uro, na območju TP Gaberje in Zgornje Gaberje med 10.30 in 13. uro, na območju TP Veliki Obrež med 10.30 in 11.30 uro ter na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Malkovec, nizkonapetostno omrežje Proti Telčam med 8.30 in 12.30 uro.

M. K.