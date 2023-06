Prvo dejanje dirke po Sloveniji obljublja sprinterski zaključek

Lani je bil Tadej Pogačar v cilju na novomeškem Glavnem trgu za nekaj centimetrov hitrejši od Mateja Mohoriča.(Foto: arhiv DL; R. N.)

Celje - V Celju se bo dopoldan začela prva etapa 29. dirke po Sloveniji. Odločitev o zmagovalcu 188,9 km dolge etape do Rogaške Slatine se obeta v samem zaključku, saj so večje ekipe napovedale ciljni sprint. Do nedeljskega zaključka slovenske pentlje v Novem mestu bodo sicer kolesarji morali premagati skupaj 833 km in okoli 9000 višinskih metrov.

Kot so pred dirko poudarili prireditelji, je borba za zeleno majico ob odsotnosti prvega kolesarja sveta in zmagovalca zadnjih dveh izvedb Tadeja Pogačarja zelo odprta. Prvo ime ekipe UAE Team Emirates bo namesto Pogačarja Italijan Diego Ulissi, ki je prav tako dvakratni zmagovalec dirke (2011 in 2019).

Od ekip svetovne serije bodo na razgiban trasi nastopili še Jayco-Alula, Bahrain Victorious in Bora-Hansgrohe. Med Slovenci bo Matej Mohorič zastopal Bahrain Victorious, Luka Mezgec pa Jayco-Alulo.

V avstralski ekipi so pred dirko odkrito govorili o naskoku na zmago v skupni razvrstitvi, v Bahrain Victoriousu pa so poudarjali predvsem želje po etapnih zmagah.

Na dirki bo poleg ekip iz svetovne serije sodelovalo še deset ekip iz poklicne kontinentalne serije, iz kontinentalnega ranga pa tudi tri slovenske ekipe: Adria Mobil, Ljubljana Gusto Santic in kolesarski klub Kranj. Skupaj je na startni listi 140 kolesarjev, od tega okoli 30 Slovencev.

Spet na Trško goro

Kot odločilna za skupno razvrstitev se sicer napoveduje sobotna četrta etapa od Ljubljane do Kobarida, ki bo vključevala 2900 višinskih metrov, od tega v zaključku dva vzpona na Kolovrat. V nedeljo za konec slovenske pentlje sledi etapa od Vrhnike do Novega mesta, tik pred ciljem pa kolesarje čaka zahtevni test na Trško goro (2,3 km/9,6 %) z odseki tudi nad 20 odstotkov. Ravno tam bo, kot je danes povedal novinarjem, skušal svojo priložnost iskati tudi Mohorič.

