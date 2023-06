FOTO: Skozi Družinsko vas končno po lepo urejeni in varni cesti

14.6.2023 | 09:30

Prerez traku sta opravila Bojan Tičar, direktor DRSI, in šmarješki župan Marjan Hribar.

Zbrani gostje na otvoritvi prenovljene ceste na Gotlibovem travniku v Družinski vasi

Godba na pihala Šmarješke Toplice s harmonikarjem Jožetom Gotlibom

Bojan Tičar, direktor DRSI

Pogovor po uradnem delu, morda tudi o kaki novi naložbi v sodelovanju z direkcijo ...

Družinska vas - V okviru občinskega praznika občine Šmarješke Toplice so včeraj popoldne na domačiji Gotlibovih slovesno predali namenu obnovo dela regionalne ceste Dolenje Kronovo – Dobrava, v naselju Spodnja Družinska vas. Trak nove pridobitve sta prerezala direktor Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar in šmarješki župan Marjan Hribar, saj gre za skupen projekt.

Gre za ureditev slabega kilometra zelo prometne in nevarne ceste, ki sedaj prenovljena, s hodnikom za pešce, javno razsvetljavo, avtobusnimi parkirišči in izgradnjo fekalne kanalizacije zelo izboljšuje prometno varnost.

Cesta je lepša, preglednejša in varnejša, naložba pomeni višjo kakovost življenja. Veseli so domačini, ki so na to pridobitev dolgo čakali, pa tudi vsi ostali, ki se preko Družinske vasi vozijo v šentjernejski, posavski ali novomeški konec.

Glavni izvajalec del je bilo novomeško podjetje CGP, glavni podizvajalec pa domačin, Gradbena mehanizacija Marjan Nova s.p. Naložba je stala milijon 319 tisoč evrov, od tega je 685 tisoč evrov prispevala DRSI, nekaj čez 634 tisoč pa je šlo iz občinskega proračuna, kar pomeni, da je vsak prispeval polovico.

Šmarješki župan Marjan Hribar je spomnil, da je že leta 2018 prišlo do podpisa dogovora o izvedbi te investicije med DRSI in občino Šmarješke Toplice, zato se je za to zahvalil obema takratnima vodstvoma. To je bila osnova za korake naprej.

»Za našo občino je ta naložba pomenila eno največjih v zadnjem letu. Ni bilo enostavno,« zato se je zahvalil celotni ekipi, od izvajalcev, nadzornikov, itd., zlasti pa podžupanu Francu Anderliču ter direktorici OU Mateji Kotnik. Izpostavil je tudi pomembno delo Tomaža Willenparta, ki je na direkciji zadolžen za investicije, v zadnjem času sem sodi tudi kolesarska mreža po vsej Sloveniji. Tudi v šmarješkem koncu si želijo čim več kilometrov kolesarskih stez.

»Urejena varna infrastruktura pomeni več varnosti na naših cestah, večjo pretočnost prometa in nenazadnje boljšo kakovost življenja. Na DRSI se dobro zavedamo, da bomo le z boljšo infrastrukturo in boljšo povezljivostjo prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju,« je ob otvoritvi v Družinski vasi povedal Bojan Tičar, direktor DRSI.

»Ceste povezujejo in nas zbližujejo. Razvojnih potreb imamo še veliko in upam, da gremo s tem tempom še naprej,« je dejal župan.

Prenovljeno cesto je blagoslovil belocerkovški župnik g. Jože Nemanič, za prijetno vzdušje pa je skrbela Godba na pihala Šmarješke Toplice in harmonikar Jože Gotlib. Pridne gospodinje so poskrbele tudi za dobro pogostitev in vsi zbrani so se še radi zadržali ob klepetu.

Besedilo in foto: L. Markelj

