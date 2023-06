FOTO: Projektni dan Srednje strojne šole Novo mesto

14.6.2023 | 13:00

Novo mesto - Na novomeški Srednji strojni šoli je včeraj potekala že tradicionalna vsakoletna prireditev, na kateri prikažejo izdelke dijakov zaključnih letnikov.

Projektna naloga je del poklicne mature in spada pod četrto izpitno enoto. Opravljajo jo vsi dijaki, ki se šolajo za poklice strojni tehnik, tehnik mehatronike in avtoservisni tehnik. Poleg te naloge dijaki opravljajo še tri izpite iz splošnih in strokovnih predmetov.

Projektno nalogo izdelujejo skozi vse leto. Dijaki se septembra odločijo za razpisano temo, izberejo mentorja in začnejo z delom. V izdelku, ki ga je bilo možno videti, se skriva veliko dela, sporočajo s strojne šole, ta zajema teoretične osnove, preračune, računalniško konstruiranje s programom Catia in na koncu, ko pripravijo vse opisano, se šele lahko lotijo izdelave izdelka.

Na šoli so zadovoljni da se letos lahko pohvalijo s kar 80. izdelanimi projektnimi nalogami. Dijaki so izdelovali različne traktorske priključke, kot so: traktorski plato, traktorske klešče za hlodovino, obnavljali so trosilec gnoja, vilice za prenos bal, poleg tega pa so se predstavili z izdelavo rolerja za boilie, ločevalnika olja od emulzije, jedilne in delovne mize, velikega števila žarov, razvlažilnika zraka, električnega skiroja, električnega kolesa, robotskega natakarja in roke, inebriatorja (mešalec pijač), modela CNC stroja …

Poleg tega je dijak izdelal UTV vozilo po svojem načrtu. Veliko je bilo prikazanih tudi obnov motorjev, pri katerih prevladuje znamka motorjev Tomos. Kot vsako leto so tudi letos lahko videli obnove avtomobilov, v ponos šole pa je obnova traktorja starodobnika znamke Deutz. Dijaki so svoje znanje, ki so ga pridobili na naši šoli, pokazali tudi z izdelavo učila, ki bo namenjeno za bodoče generacije dijakov. Učilo prikazuje delovanje štirivaljnega motorja z notranjim izgorevanjem.

S prikazi projektnih izdelkov so dobili potrditev usposobljenosti dijakov, ki se izobražujejo za poklic strojnega in avtoservisnega tehnika ter tehnika mehatronike, so še zapisali na Srednji strojni šoli Novo mesto in zaključili: ''Z res široko paleto izdelkov so nas dijaki pozitivno presenetili in samo veselimo se lahko naslednjega leta. Vas pa vas že sedaj vabimo na predstavitev projektnih nalog, na kateri se boste lahko o napisanem tudi prepričali. Ne bo vam žal.''

M. K.

