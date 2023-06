Ovadbe zaradi spolnega napada na učenca: So želeli vse pomesti pod preprogo?

14.6.2023 | 19:00

Šolski inšpektorat je svetu zavoda OŠ Šmarjeta dvakrat podal predlog za razrešitev ravnateljice Nevenke Lahne. (Foto: L. M.)

Pred približno pol leta smo v uredništvo Dolenjskega lista prejeli prve informacije o domnevnem spolnem napadu na učenca Osnovne šole Šmarjeta, ki naj bi ga zagrešil eden od strokovnih delavcev šole. Šlo naj bi za neprimerno dopisovanje in pošiljanje neprimernih videovsebin učencu po družbenih omrežjih.

Navedbe smo takrat preverili pri vodstvu šole, ki nam je zagotovilo, da domnevnega storilca ni več na šoli in da zadevo preiskuje policija, kar so nam potrdili tudi na Policijski upravi Novo mesto. V dobri veri, da se je sistem ustrezno odzval, da tečejo vsi potrebni postopki, predvsem pa zaradi zaščite žrtve, najstnika, ki obiskuje zadnjo triado osnovnošolskega izobraževanja, smo se odločili, da o zadevi ne poročamo.

Toda anonimne informacije so še kar prihajale: suspendirani delavec naj bi se občasno vračal na šolo, kar je vznemirjalo učence in zaposlene, učenec, ki je prijavil nadlegovanje, pa naj bi doživljal mnoge pritiske in stiske ter se od takrat šolal od doma. Mobing naj bi doletel tudi zaposlene, ki so se postavili na stran žrtve. Zato smo se po pojasnila obrnili na Inšpektorat RS za šolstvo. Nad njihovimi odgovori smo bili zaprepadeni – na šoli se ves čas očitno dogaja marsikaj.

Strokovnega delavca OŠ Šmarjeta kazensko ovadili – Ovadba tudi zoper ravnateljico Nevenko Lahne, ker ni ukrepala – Kaj počne svet zavoda? – Je učenec res ostal sam in diskreditiran? – Posamezniki prijavljajo stiske in pritiske

L. Markelj