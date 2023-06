Korupcija v zdravstveni ustanovi: PCT pogoje delili brez testiranj na covid

14.6.2023 | 13:10

Ko so nam življenje krojili t.i. PCT pogoji ... (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Kriminalistična policija PU Novo mesto je zaključila obsežno preiskavo več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti. Gre za zlorabe pri izvajanju hitrega antigenskega testiranja na COVID-19 v eni izmed zdravstvenih ustanov na območju Novega mesta, danes poročajo z novomeške Policijske uprave.

V predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da so bila kazniva dejanja storjena v času izvajanja COVID-19 ukrepov od marca 2021 do januarja 2022. Utemeljeno so jih osumljene tri zaposlene osebe v eni izmed zdravstvenih ustanov na območju Novega mesta, kjer so kot koncesionarji izvajali hitro antigensko testiranje na covid. Osumljenih pa je bilo tudi 176 oseb, ki so bili v 662. primerih pridobitniki covid potrdil in jim je bilo brez izvedenega testiranja omogočeno izpolnjevanje PCT pogoja glede na takratno veljavno zakonodajo.

Za dokazovanje kaznivih dejanj so bila v predkazenskem postopku izvedena številna nujna preiskovalna dejanja po izdanih odredbah pristojnega sodišča, na podlagi katerih so bili pridobljeni dokazi za utemeljitev suma storitve navedenih kaznivih dejanj, so zapisali na PU Novo mesto.

Na pristojno Okrožno državno tožilstvo so bile podane kazenske ovadbe za skupno 414 kaznivih dejanj, gre za zlorabe uradnega položaje, jemanje in dajanje podkupnin, ponarejanje listin in podobno.

Z obračunom neizvedenih hitrih antigenskih testiranj je bil državni proračun oškodovan za okoli 5.200 evrov.

Preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj je ena temeljnih prioritet policijskega dela, danes sporočajo s PU Novo mesto in dodajajo, da so v primeru korupcijskih kaznivih dejanj kazensko odgovorni tako dajalci kot prejemniki podkupnin.

Pozivajo vse, ki bi poznali takšne ali podobne primere, naj to prijavijo policiji, lahko osebno na policijskih enotah, na interventni številki 113, anonimnem telefonu policije 080 1200 ali pa uporabijo elektronsko anonimno e-prijavo korupcije (www.policija.si).

M. K.