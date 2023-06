S tujim avtom pijan v naročje policistov

14.6.2023 | 17:45

Sinoči nekaj pred sedmo zvečer so policisti na številki 113 prejeli več klicev, da naj bi 18-letnik z Lokev na Poganški v Novem mestu ukradel modro Toyoto. Novomeški policisti so nekaj minut zatem vozilo opazili in ga ustavili v Žabji vasi. Policistu so vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja avto (ki naj bi bil sicer last enega od družinskih članov, uporabnik vozila pa je iz Poganške ulice) zasegli. Vozilo je sicer veljavno registrirano. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,57 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Vozniku očitajo več prekrškov, prislužil pa si je tudi plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe. V letošnjem letu so ga že nekajkrat obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru in prekrškov iz področja prometne varnosti.

Policisti nekajkrat na Lokvah in v Mihovici

Policisti so obravnavali sedem kršitev javnega reda in miru na javnem kraju.

Črnomaljski policisti so bili zvečer nekajkrat na Lokvah zaradi prijav kršitev javnega reda in miru. Začelo se je z razbito šipo na avtu, nadaljevalo z razbijanjem po hiši, zaključilo s plačilnimi nalogi, ki so jih policisti napisali – 27-letniku dva, 25-letniku pa enega. Pri posredovanju so uporabili tudi telesno silo, da so oba razboriteže spravili narazen.

Policisti so dopoldne in popoldne posredovali tudi v Mihovici zaradi prijav kršitev javnega reda in miru. Najprej so dopoldne 27-letniku napisali plačilni nalog, ker je žalil soseda, nato pa so nekaj po sedemnajsti uri posredovali v sporu med več osebami zaradi motenja posesti. Vsi postopki še niso zaključeni, policisti nadaljujejo z delom.

Zasegli vozila večkratnim kršiteljem

Na počivališču Starine so policisti specializirane enote za nadzor državne meje včeraj dopoldne zasegli osebni avtomobil 64-letnemu vozniku iz Kopra, saj so ugotovili, da se vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Ob pol dveh so v Gabrju pri Dobovi ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je imel na avtu dve različni tablici, za nameček pa ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. 23-letniku so avtomobil zasegli, zanj pa uvedli postopek o prekršku.

Trebanjski policisti so zvečer v Račjem selu ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila iz Ljubljane. Avto so mu zasegli, saj so ugotovili, da mu je v maju potekla veljavnost vozniškega dovoljenja. Zanj bodo uvedli postopek o prekršku.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so obravnavali 81 ilegalnih migrantov. Tokrat jih je bilo po državljanstvu (domnevno, saj postopki še niso zaključeni) iz Rusije (26), Bangladeša (18), Afganistana (14), Maroka (13) ter Pakistana, Indije, Šri Lanke in Kitajske. Dva do obravnavali so prijeli na Libni, sedem na avtobusu, enega na vlaku, preostale pa na območju Brežic, Obrežja, Rigonc in Dobove.

Dan v številkah

Policisti so od zadnjega poročanja na številko 113 sprejeli 196 klicev, od tega je bilo 65 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje, danes sporočajo s PU Novo mesto.

M. K.