Podelili priznanja najboljšim inovacijam Dolenjske in Bele krajine

14.6.2023 | 18:00

Danes na Otočcu (Foto: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine)

Otočec - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je v Hotelu Šport na Otočcu danes podelila nagrade najboljšim dolenjskim in belokranjskim inovatorjem.

Zbornična osemčlanska komisija je na podlagi zapisanega v prijavah in predstavitvah ocenila, da 12 inovacij zasluži zlato priznanje, 16 srebrno in dve inovaciji bronasto priznanje.

Priznanja je nagrajencem predal predsednik zbornice Marko Gorjup. Pet najbolje uvrščenih inovacij bodo posredovali na izbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Zlata

Po podatkih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je tri zlata priznanja dobila družba Adria Dom, in sicer za Digital LEAN Adria Dom, Adria Supersonic in sestavljalno linijo Burkle.

Farmacevtska družba Krka je dobila štiri zlata priznanja, za celoviti sistem obvladovanja referenčnih substanc, za mobilno aplikacijo z algoritmom umetne inteligence za izračun ocene tveganja za nastanek kronične venske bolezni in za projekta S Krkinim abirateronacetatom proti raku prostate in Z inovacijami do bolniku varnejših in okolju prijaznejših zdravil za zdravljenje diabetesa.

Zlata priznanja je zbornica podelila še podjetju Aqualink za vstavljivi merilnik pretoka AQ IoT za majhne jaške, Iskri Pio ter zavodu Rudolfovo za projekt Navidezna resničnost v procesih farmacevtske in biofarmacevtske industrije na področjih razvoja in uporabe izolatorske tehnike, podjetju Reusable Technologies za tehnološki proces za pripravo baterij za vnovično uporabo, podjetju Sensedge za senzor omočenosti tal Senzemo Senstick Probe in družbi TPV Automotive za razvoj inovativnih metod za zmanjševanje vpliva na okolje in materialne porabe v naprednih procesih preoblikovanja pločevine.

Srebrna in bronasta

Srebrna priznanja so prejele družbe TPV Automotive - šest in Krka - tri ter po eno podjetja Beti, Ferročrtalič, L-Tek, Reba, Rem, Revoz in Stipanovič; bronasti pa podjetje Iskra in Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko.

Na letošnji razpis za izbor najboljših inovacij tega območja je sicer prispelo 30 inovacijskih predlogov, ki jih je pripravilo nekaj manj kot 190 inovatorjev skupaj 18 prijaviteljev.

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine so navedli, da so v zadnjih letih veliko dejavnosti namenili spodbujanju regijske inovacijske kulture. Na razpise so prijavitelji v 16 letih prijavili 331 inovacij, zbornica pa je v tem obdobju podelila 117 zlatih, 156 srebrnih in 44 bronastih priznanj ter 14 navadnih diplom. Povzeli so, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša slovenska regija.

Zbornica bo na novomeškem Glavnem trgu pripravila javno razstavo inovacij Dolenjske in Bele krajine, so še sporočili.

STA; M. K.