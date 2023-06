FOTO: Brestanica poje za praznik svoje KS

15.6.2023 | 08:40

Brestaniški nagrajenci, s predsednikom sveta KS (prvi z leve), podžupanjo MO Krško (druga z leve) in slavnostno govornico (peta z leve). (Foto: P. Perc)

Zdenka Zalokar DIvjak

Brestanica - Najvišje priznanje, Plaketo KS, je Svet KS podelil PGD Brestanica - Celovita prenova središča Brestanice

Da je v brestaniški krajevni skupnosti razvito bogato, predvsem ljubiteljsko kulturno delovanje, so Brestaničani znova potrdili tudi s poimenovanjem osrednje prireditve ob letošnjem krajevnem prazniku, ki ga že tradicionalno obeležijo v prvi polovici junija, v spomin na izgnance, ki so po drugi svetovni vojni vrnili iz taborišč v domovino. Poimenovanje prireditve Brestanica poje je ustrezalo vsebini, saj so v polnem grajskem atriju zapeli Rajhenburški oktet, otroška pevska zbora 1. in 2. ter 3. in 4. razreda OŠ Adama Bohoriča Brestanica, mladinski pevski zbor iste šole (ob spremljavi Estere Cetin) ter otroško-mladinski cerkveni pevski zbor, zapel pa je tudi baritonist Jernej Železnik.

Dolgoletni predsednik Sveta KS Brestanica Vlado Bezjak je na prireditvi, ki jo je povezoval Uroš Brezovšek, povedal, da so od lanskega praznovanja uspešno končali z 2. etapo prenove Ceste na ribnik, nadaljevanje prenove pa je odvisno tudi od sodelovanja krajanov, ki imajo ob tej trasi zemljišča, sicer se bo zaključek tega projekta zaradi razlastitvenega postopka podaljšal za kakšno leto. Na državni cesti Brestanica - Podsreda so pri gasilskem domu uredili prehod za pešce, veseli so tudi izvedenih del na ŠRC Brestanica, kjer so dobili prenovljeno atletsko stezo, osvetljeno igrišče za košarko, prenovljeno rokometno in tenis igrišče z novo razsvetljavo. Bezjak je dejal, da je to plod dobrega sodelovanja z Mestno občino Krško. Novi Svet KS je med načrte projektov, ki jih želijo realizirati v tem štiriletnem mandatu, izpostavil dokončanje Ceste na ribnik, dokončanje prenove Lovske ceste, prenovo mestnih ulic, preplastitev Hlebčeve in Vrtne ulice, izgradnjo optičnega omrežja v Brestanici, izgradnjo pločnika Dorc - Armeško, obnovo območja spodnjega gradu Turn, obnovo pločnika od TEB do odcepa za grad Rajhenburg in preplastitev vozišča, ureditev pločnika pri osnovni šoli ob Cesti v Log v smeri Dolenjega Leskovca ter celovito prenovo središča Brestanice. Predsednik Bezjak se je zahvalil kolektivu TEB, ki jim vedno priskoči na pomoč, svetnikom in svetnicam KS, osnovni šoli in vrtcu ter društvom za sodelovanje pri realizaciji programov.

ZDENKA ZALOKAR DIVJAK O NASILJU MED OTROKI

Slavnostna govornica je bila domačinka, sicer pa priznana psihologinja in specialistka logoterapije, prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak, ki je spregovorila o tem, kako razvijati vrednote pri otrocih, pojasnjevala, kako je treba vrednote živeti in naposled o zelo aktualnem vprašanju današnjega časa - o nasilju med otroki in mladostniki. »Vsakodnevno lahko zasledimo poročila o različnih nasilnih dejanjih in tisto, kar je skrb zbujajoče za vzgojitelje in starše, je dejstvo, da je teh dejanj vedno več, da so vedno bolj kruta in da se starostna meja pri otrocih niža. Ko sem že pred več kot desetimi leti na raznih srečanjih opozarjala na ugotovitve Viktorja Frankla, da bodo v prihodnosti glavni problemi med mladimi agresija, bolezni odvisnosti, samomori, depresije, si najbrž tudi največji pesimisti niso mislili, da bodo danes naši otroci medsebojna obračunavanja reševali z noži, da lahko prihajajo v šolo drogirani, se do nezavesti napijejo in razgrajajo na zaključnih izletih in da bomo prvi po številu samomorov v Evropi pri otrocih do 17. leta starosti,« je opozorila.

V imenu Mestne občine Krško je zbrane nagovorila podžupanja, domačinka Brigita Piltaver Imperl in izrazila veselje, da so med krajevnimi nagrajenci ljudje različnih generacij in poklicnih profilov. Starše je pozvala, naj otroke vzgajajo v duhu spoštljivosti in dobrodelnosti.

PRIZNANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI BRESTANICA

Bezjak je zatem podelil šest pisnih priznanj KS, tri bronaste in dve srebrni plaketi ter eno najvišje priznanje – Plaketo KS Brestanica. Pisna priznanja KS so prejeli 20-letni dijak zadnjega letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje Aljaž Resnik za uspehe na kuharskih tekmovanjih, zelo uspešni nogometaš Ester Sokler, član NK Kalcer Radomlje, Zoran Dular za uspešno delo v družinskem podjetju Centros ter pomoč ob okvarah in sodelovanje pri delih za napredek Brestanice, Marko Kenig, predsednik Teniškega kluba Brestanica, za uspešno vodenje prenove nogometnega in teniškega igrišča pri OŠ Brestanica, fotograf Boštjan Colarič za nadaljevanje fotografske dejavnosti v kraju s skoraj 100-letno tradicijo, ter Gašper Avsenak za pomoč pri razvoju gasilske dejavnosti v kraju.

Bronaste plakete KS je Bezjak izročil Vidi Mešiček za uspešno dolgoletno vodenje Društva upokojencev Brestanica, Martinu Dularju v zahvalo za zanesljivo sodelovanje v skrbi za rast kraja ter Mojci Železnik za dolgoletno delo v gasilskem, turističnem in kulturnem društvu ter DPM.

Srebrni plaketi KS sta prejela Drago Butkovič, dolgoletni član več društev v Brestanici, za predanost in sodelovanje na več področjih družbenega življenja v Brestanici, in Boštjan Železnik za delo v PGD Brestanica, turističnem društvu in KD Svoboda, za dobre vezi sodelovanja in vpetosti v ustvarjalen utrip kraja. Železnik je prevzel tudi Plaketo KS Brestanica za PGD Brestanica ob 130-letnici uspešnega delovanja.

