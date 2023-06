Liga NLB v 2023/24 še zadnjič s 14 člani, derbi s Trebanjci in Celjani že v prvem krogu

15.6.2023 | 09:50

Trebanjci bodo novo sezono začeli v Celju (Foto: arhiv; RK Trimo Trebnje)

Ljubljana - Na seji združenja slovenske državne rokometne lige, lige NLB, so se člani seznanili s sklepom krčenja prvoligaškega tekmovanja s 14 na 12 udeležencev. V ligi NLB bo po sezoni 2023/24 igralo 12 klubov, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

V ligi NLB se bo v novi sezoni, ki se bo začela 9. septembra, tako še zadnjič merilo 14 klubov, po sezoni 2023/24 pa se bo liga zmanjšala na 12 člansko.

To pomeni, da bodo iz lige neposredno izpadli zadnji trije uvrščeni klubi, enajsto uvrščeni, pa se bo z drugo uvrščenim iz druge slovenske rokometne lige, 1. B MRL, pomeril v dveh dodatnih kvalifikacijskih tekmah za mesto v ligi NLB v sezoni 2024/25.

V ligo bo neposredno napredoval prvak 1. B MRL. V ligi NLB bo tako na sporedu 26 krogov rednega dela (dvokrožni sistem) brez končnice, z začetkom 9. septembra 2023 in zaključkom 25. maja 2024.

Potrjen je bil tudi koledar tekmovanj. Prvo dejanje nove sezone bo superpokalno tekmovanje, oziroma Dan slovenskega rokometa, ki bo 2. septembra potekal v Ormožu, ko se bosta v osrednji tekmi med sabo pomerila domačin in pokalni finalist Jeruzalem Ormož ter državni prvak Celje Pivovarna Laško.

V okviru dogodka se bodo predstavile tudi mlajše reprezentančne selekcije, Združenje lige NLB bo takrat opravilo dvodnevni posvet, RZS pa bo v okviru dogodka organizirala tudi skupščino, oziroma zbor članov.

Že na začetku nove sezone slovenskega rokometnega prvenstva je pričakovati spektakel in atomski rokomet. V prvem krogu se bosta v Celju pomerila Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje, ta pa bo v drugem krogu doma gostil še Gorenje Velenje.

Nova prvoligaša bosta prav tako že uvodoma na veliki preizkušnji. Škofljica bo uvodoma gostovala v Velenju, Ljubljana pa bo doma gostila Koper.

"Sezona, ki je pred nami je prelomna, gre za spremembe, ki nam bodo omogočile, da tekmovanja naredimo še konkurenčnejša, bolj zanimiva ter hkrati v vseh treh moških ligah vzpostavimo moderen in razvojno naravnan tekmovalni sistem. To v obeh ženskih ligah že imamo, s čimer imamo dobre pogoje za nadaljnji vzpon in razvoj ženskega rokometa," je poudaril direktor ligaških tekmovanj Miha Pantelič, ki je funkcijo zasedel na začetku tega meseca.

* Pari 1. kroga sezone 2023/24 lige NLB:

- sobota, 9. september:

Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje

Gorenje Velenje - Škofljica

Ljubljana - Koper

Riko Ribnica - Sviš Ivančna Gorica

Dobova - Jeruzalem Ormož

Slovenj Gradec - LL Grosist Slovan

Krka - Urbanscape Loka

Na seji združenja 1. B moške rokometne lige predstavniki 14 klubov

V tekmovalni sezoni 2023/2024 bosta v 1.B MRL Ljubljano in Škofljico, ki sta se uvrstili v Ligo NLB, zamenjala Krško in Maribor Branik, iz 2. DRL pa se pridružujeta prvak in podprvak 2. DRL, Kočevje in Ajdovščina, ki jima je združenje čestitalo za uvrstitev v 1. B MRL.

