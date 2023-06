20 let predšolske vzgoje na Šolskem centru Novo mesto

15.6.2023 | 12:00

Novo mesto - Na novomeškem Konservatoriju za glasbo Jurija Slatkonje so v torek slavnostno obeležili jubilejno, 20. obletnico delovanja programa predšolske vzgoje na Šolskem centru Novo mesto.

Dijaki, dijakinje ter profesorji Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole so praznovanje pripravili v sodelovanju z OŠ Drska in otroškim vrtcem Ringa raja. Idejo so zasnovali že junija lani, sporočajo iz šole, ko so pri slavističnem društvu odkrivali življenje in delo slovenske otroške pesnice, pisateljice in prevajalke Vere Albreht. Jožica Jožef Beg je na novo zbrala njene otroške pesmi, ki so jih letos aprila izdali v pesmarici. Pesmi je uglasbila Lorena Mihelač. Na prireditvi so lahko prisotni premierno slišali šest pesmi, ki so jih prepevali otroci iz vrtca Ringa raja skupaj z mentorico Tanjo Rauch in učenci OŠ Drska pod taktirko Vatroslava Tomca. Za klavirjem je sedel mladi virtuoz Matija Forjan.

Praznovanje so popestrili tudi z muziklom Šola ni šala, ki so ga premierno izvedli dijaki in dijakinje 3A oddelka predšolske vzgoje. Avtorica glasbe muzikala je Lorena Mihelač, avtorica zgodbe dramskega besedila Marija Nemanič, sceno in kostume so izdelale dijakinje z mentorico Aleksandro Matjašič, lesene dele scene pa dijaki lesarskih programov pod mentorstvom Jožeta Gorenca. Muzikal je na klavirju spremljala Lorena Mihelač.

Vse goste in nastopajoče sta nagovorila slavnostna govorca - novomeški podžupan Urban Kramar ter direktor ŠC NM Matej Forjan. Ravnateljica Damjana Gruden pa je ob tej priložnosti vse prisotne z besedami popeljala nazaj na začetke organiziranega izobraževanja v programu predšolske vzgoje v Metliki. Na prelomu tisočletja je v Metliki namreč upadal vpis srednješolcev v tekstilne programe, zato sta takratna ravnateljica Srednje šole Metlika Branka Klarić in ravnatelj metliške osnovne šole Jože Mozetič iskala rešitev, da bi pridobila nov srednješolski program. Takratni direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David je program predšolske vzgoje pridobil za Šolski center Novo mesto in v šolskem letu 2002/2003 so v metliški srednji šoli začeli izobraževati vzgojitelje predšolskih otrok. Kot je dejala ravnateljica, so začetki vedno zahtevni, a v 20 letih je po zaslugi vodstva in profesorjev program utečen, vzpostavili so mrežo poznanstev z okolišem, posebej z otroškimi vrtci, s katerimi sodelujejo in so tako rekoč soodvisni drug od drugega, so še zapisali na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli.

M. K.

Foto: Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

