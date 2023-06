Nemci so porušili dom, gasilci so ga postavili nazaj

15.6.2023 | 13:10

Zbrane je najprej nagovoril predsednik PGD Bizeljsko Gašper Mihelin.

Z leve: poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec, predsednik PGD Bizeljsko Gašper Mihelin in predsednik Gasilske zveze Brežice Benjamin Kodrič.

Mladi upi, ne vsi, ki so nastopili, PGD Bizeljsko v kulturnem sporedu ob 130-letnici društva. (Vse foto : M. L.)

Bizeljsko - Pomembno je tovarištvo, in gasilci smo tovariški, je na nedavnem praznovanju 130-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Bizeljsko poudarila predstavnica Gasilske zveze Slovenije Ana Nuša Somrak. Brežiški župan Ivan Molan je društvu podelil plaketo občine. Zbrane je najprej nagovoril predsednik PGD Bizeljsko Gašper Mihelin.

Društvu, ki ga vodi, sta za predanost poslanstvu čestitala med številnimi drugimi tudi predsednik Gasilske zveze Brežice Benjamin Kodrič in poveljnik Darko Leskovec. Kodrič je Mihelinu izročil zlato spominsko značko. V znak dobrega čezmejnega sodelovanja se je slovesnosti udeležil predsednik PGD Kačkovec iz bližnje Hrvaške Marjan Berić. K slovesnemu vzdušju so prispevali tudi nastopi Moškega pevskega zbora Bizeljsko in učencev Osnovne šole Bizeljsko pod vodstvom Vilka Ureka.

Otroke je na prireditvi zabavala Pika Nogavička, starejši so se razvedrili od živi glasbi.

PGD Bizeljsko Društvo trenutno šteje 95 članov. Kot je značilno za gasilska društva, tudi to sodeluje s krajevno skupnostjo, z občino Brežice, domačo osnovno šolo ter lokalnimi in drugimi organizacijami. Domačini s prispevki pomagajo pri razvoju in obstoju gasilstva v domačem kraju, so poudarili na slovesnosti.

»Prostovoljno gasilsko društvo Bizeljsko je bilo ustanovljeno leta 1893 v gostilni Pečnik. Prve gasilske prostore so imeli v hiši pri Balonovih. Leta 1932 je tik ob glavni cesti zrasel gasilski dom, ki je bil naslednje leto ob proslavi 40-letnice ustanovitve društva blagoslovljen. Proti koncu druge svetovne vojne je nemški okupator gasilski dom porušil, vendar so ga prizadevni bizeljski gasilci s prostovoljnim delom obnovili. Leta 1963 so za alarmiranje pridobili prvo gasilsko električno sireno, ki je bila pritrjena na stolpu gasilskega doma, ter hkrati praznovali razvitje prapora. Ob prizadevnem delu gasilcev je pet let kasneje v društvo prispel kombi. Dobrih 10 let kasneje so pridobili avtocisterno, ki je služila namenu več kot 35 let. Leti 1994 in 1995 sta bili prelomni za bizeljske gasilce, saj so zamenjali dotrajani kombi ter pridobili novo garažo in klubske prostore. Leta 2008 je bil razvit nov prapor. Zob časa je že načenjal staro avtocisterno, zato je s prizadevanjem gasilcev in z veliko finančno pomočjo krajanov leta 2012 v društvo prispela nova gasilska avtocisterna, ki omogoča hitrejše, učinkovitejše ter varnejše posredovanje na vseh vrstah intervencij. Predlani in lani pa je društvo postalo bogatejše še za dve vozili,« so na slovesnosti povzeli 130-letno zgodovino PGD Bizeljsko

M.L.

