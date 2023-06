Topdom s prenovljeno poslovalnico v Metliki

15.6.2023 | 13:40

Metlika - Podjetje Topdom d.o.o. je danes uradno odprlo vrata prenovljene poslovalnice v Metliki. Ta po letu dni obnove prinaša številne novosti, kot so najem profesionalnih strojev, razširjen salon keramike, širok nabor barv in sodoben mešalni center.

Prenovljena in razširjena poslovalnica v Metliki s ponudbo za gradnjo, prenovo in obnovo doma računa na kupce širšega območja Bele krajine, pa tudi iz sosednje Hrvaške.

Poslovalnico Topdoma so s 360 m2 povečali na končno površino 800 m2. To je podjetju omogočilo, da kupcem ponudi novosti, kot so možnost najema visoko kakovostnih profesionalnih strojev, dodatna razširitev ponudbe na tehničnem in gradbenem oddelku, razširjen salon keramike, ki pod znamko Topkopalnice sedaj obsega 350 m2, razširitev splošnega prodajnega programa barv, predstavitev sodobnega mešalnega centra z bogato zalogo barv in lazur, večje skladiščne kapacitete, ki zagotavljajo lažjo logistiko in hitrejšo dostavo, pa tudi dodatno izobraževanje strokovnih svetovalcev.

Celotna prenova je potekala v sodelovanju z lokalnimi izvajalci, s katerimi v podjetju, kot pravijo, že leta gradijo partnerske odnose.

Poslovalnica Metlika je bila sicer zgrajena leta 1996 pod okriljem podjetja PCK, leta 2011 pa se je pridružila skupini Topdom. Takrat je bilo v njej zaposlenih 8 sodelavcev, dandanes pa je strankam na voljo 14 zaposlenih.

M. K.; foto: L. B.

