Humanitarna akcija Nisi sam; prva digitalna aplikacija E-RK pomoči

15.6.2023 | 14:30

Na novinarski konferenci so delo OZ RKS Novo mesto predstavile (z leve) socialna delavka Maja Gorenc Šulc, predsednica Danica Novak Malnar in sekretarka Barbara Ozimek. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto začenjajo z akcijo zbiranja denarja za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin, ki so jo poimenovali Nisi sam - pri nakupu šolskih potrebščin. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala njegova predsednica Danica Novak Malnar, pričakujejo, da bodo letos razdelili od 250 do 300 bonov, zato pa potrebujejo 30.000 evrov. »Prepričani smo, da nam bo uspelo zbrati dovolj sredstev, da bomo lahko pomagali vsem otrokom in jim na ta način olajšali šolske dni,« je poudarila.

Denar bodo zbirali skupaj s krajevnimi organizacijami RK do jeseni, predvsem pa bodo aktivni tudi na različnih prireditvah po občini, ki jih pokrivajo z njihovim delom, k donacijam pa vabijo tudi posameznike in podjetja. Z zbiranjem po posameznih krajih bodo začeli že to soboto, na Pohodu po poti Slakove in Pavčkove mladosti na domačiji Barbo na Malem Kalu, ki poteka v sklopu praznovanja mirnopeškega občinskega praznika, nadaljevali na Knobleharjevem festivalu in nato v nedeljo na Semanjem dnevu na Bučki, pa v juliju v Novem mestu v okviru prireditev Skoki v Krko in Noč na Krki, na Trških dnevih v Žužemberku, v KKC Dolenjske Toplice, v sklopu Jernejevega v Šentjerneju in v sklopu Straške jeseni v Straži. Da bi lahko ljudje bolj enostavno prispevali denar, so objavili tudi QR kodo.

Akcija Nisi sam - pri nakupu šolskih potrebščin

Po besedah predsednice bodo prejemniki dobili bon za otroke od 1.- 6. razreda po 60 evrov in od 7. razreda dalje do konca srednje šole po 80 evrov. Boni bodo unovčljivi v trgovini s šolskimi potrebščinami in preko položnic za šolske potrebščine, ki jih bomo v omenjenih vrednostih pokrili direktno. Letos bodo delili bone vse otrokom iz družin, ki prejemajo redne prehranske pakete, preko nove aplikacije E-RK pomoči ali osebno pa jih bodo lahko za omenjeno pomoč zaprosili tudi drugi starši za otroke, ki bodo izkazali dohodke, ki ne presegajo določenega cenzusa na družinskega člana. Prošnje zbirajo od 25. junija do 25. julija, bone pa bodo razdeljevali v avgustu.

Sicer so z razdeljevanjem bonov za šolske potrebščine na novomeškem območnem združenju Rdečega križa začeli že leta 2002, od takrat so jih skupaj razdelili 2330 v vrednosti 100.000 evrov. Ta denar vsako leto zagotavljajo iz Sklada za pomoč ljudem v stiski in preko RKS z denarjem, zbranim od tedna Rdečega križa.

Otroci iz skupine Kapljice, enote Sapramiška novomeškega Vrtca Pedenjped, so pomagali pri žrebanju treh nagrajencev nagradne križanke, ki so jih oddali starejši. Prejeli so jih v darilih Rdečega križa.

Prehranski paketi, finančna pomoč, pomoč beguncem in brezdomcem

Do danes so na novomeškem RK razdelili 1444 prehrambenih paketov za 192 družin in posameznikov oziroma 2090 družinskih članov. Kot je povedala socialna delavka Maja Gorenc Šulc, so letos prejeli 43 novih vlog prosilcev, ki so prvič prosili za pomoč. Lani so v enakem obdobju imeli 173 prosilcev, letos pa že do sedaj 192 družin, ki jim pomagajo s paketi s hrano. »Kot kaže, bo število prosilcev žal še naraslo, predvsem zaradi prošenj samohranilskih družin, bolnih in nezmožnih za delo in prejemnikov socialnih pomoči ter novih migrantskih družin, ki pripeljejo svoje družine,« je ocenila.

Glede finančne pomoči so obravnavali 127 vlog, od katerih so jih odobrili 98 v skupni višini nekaj več kot 13.700 evrov. Za 30 vlog so prispevale krajevne organizacije RK, drugo pa so pokrili iz sredstev Sklada za pomoč ljudem v stiski. »Opažamo večje povpraševanje po pomočeh pri plačilu najemnin, ki so zelo zrasle, za plačilo položnic za vodo in elektriko, pomoč pri nakupu kurjave in elektrike. Povečalo se je število starejših prosilcev, ki imajo nizke pokojnine in živijo sami. Starejšim pomagamo tudi z brezplačnimi letovanji na Debelem rtiču vsako leto,« je povedala Maja Gorenc Šulc.

Donirano hrano prejema 168 družin, od tega 50-im dostavljajo hrano na dom. Do konca maja so razdelili 1.927 paketov donirane hrane, kar predstavlja preko 21.500 kg hrane.

Po pomoč se je na Rdeči križ do sedaj obrnilo tudi 305 ukrajinskih državljanov, trenutno pomagajo 140 ukrajinskim beguncem s paketi, oblačili in donirano hrano ter vrednostnimi karticami za trgovine. »V zadnjem času se begunci preseljujejo v Novo mesto, zainteresirani so tudi za delo, vendar, ko ga dobijo, odpadejo vse druge pomoči, zato takrat potrebujejo še več pomoči,« je izpostavila.

Opažajo tudi večje število potreb brezdomcev, ki prihajajo na brezplačni obrok, na pranje oblačil in umivanje. Letos so razdelili že 700 toplih obrokov, lani v celem letu pa 1156.

Štipendije za 22 dijakov

Celo leto prejema humanitarno pomoč v obliki štipendije po 84 evrov mesečno 22 dijakov. Od 25. junija bodo zbirali vloge za pomoč s štipendijami v naslednjem šolskem letu, do te bodo upravičeni vsi, ki ne prejemajo druge štipendije.

Letovanje v mobilni hišici v kampu Podzemelj nudijo socialno šibkim družinam in prostovoljcem RK, v sezoni imajo vse termine zapolnjene, septembra pa je še prosto.

Letovanje otrok na Debelem rtiču

Novomeški Rdeči križ omogoča tudi zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov za 187 otrok v dveh 7-dnevnih izmenah na Debelem rtiču. Mesta so za vse občine razen za otroke iz Straže zapolnjena. To letovanje sofinancirajo ZZZS in občine, letos prispevajo tudi krajevne organizacije RK, ker je znesek prispevka staršev samo 21 evrov, je pojasnila sekretarka Barbara Ozimek.

Organizirali bodo tudi socialno letovanje za 53 otrok na Debelem rtiču v dveh izmenah po sedem dni, to se pokrije preko akcij Rdečega križa Slovenije in dobrodelnih akcij. Letovanje je brezplačno, prijave se zbirajo pri svetovalnih delavcih po osnovnih šolah.

Tradicionalni humanitarni počitniški teden mladih bo potekal od 26. do 30. junija, zbirajo prijave devetošolcev in dijakov. Predvsem gre pomoč starejšim ljudem denimo pri urejanju vrtov, spravljanju drv in čiščenju stanovanja. »Preko celega tedna bomo krepili vrednote humanosti in prostovoljstva pri mladih. Humanitarni teden je za udeležence brezplačen,« je poudarila.

Aplikacija E-RK pomoči

Prvo digitalno aplikacijo v okviru Rdečega križa je predstavila sekretarka Barbara Ozimek.

E-RK pomoči je prva digitalna aplikacija v okviru Rdečega križa Slovenije za uporabnike, ki omogoča lažje vlaganje prošenj za različne vrste pomoči, razvili pa so jo skupaj v sodelovanju območna združenja RKS Novo mesto, Cerknica in Ptuj preko razpisa Ministrstva za javno upravo. S pomočjo aplikacije lahko uporabniki zaprosijo za prehrambene pakete, finančne pomoči, bone za šolske potrebščine, štipendije, se prijavijo na letovanja, počitnikovanje v Podzemlju …

»Na ta način dosežemo tiste, ki se mogoče do sedaj še niso obrnili na Rdeči križ zaradi različnih razlogov – ali so oddaljeni ali niso mogli dostopati v našem delovnem času ali so zaposleni. Seveda pa ne bomo zanemarili osebnih stikov, naša socialna delavka je vedno na voljo tudi vsem našim strankam za psihosocialno pomoč, informiranje, svetovanje in podporo, ki jo ljudje v stiski potrebujejo,« je izpostavila Ozimkova.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija