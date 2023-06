Našli človeško okostje; na dveh prehodih zlomili zapornice; požar podtaknjen?

15.6.2023 | 14:10

Komisija sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave je včeraj dopoldne v Malem vrhu opravila ogled kraja najdbe človeškega okostja. Okostje je bilo izkopano pri zemeljskih delih, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi bilo okostje staro nekaj desetletij. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo (da se ugotovi starost in vzrok smrti in druge okoliščine, pomembne za postopek), ki jo bodo izvedli na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

Okradli prečensko ribogojnico

V Prečni so policisti obravnavali tatvino potočnih postrvi plemenk. Po prvih ugotovitvah se naj bi kraja zgodila v ponedeljek popoldne. Storilci so iz ribogojnice odnesli približno 80 kg postrvi in s tem novomeško ribiško družino oškodovali za okoli tisoč dvesto evrov.

Nepričakovan konec zabave

Nekaj pred eno ponoči so brežiške policiste klicali v Velike Malence, kjer se je zabava mladostnikov sprevrgla v nepričakovan zaključek. Skupina nepovabljenih oseb je prišla na zabavo, začela razmetavati steklenice in povzročati nemir, tako da je večina odšla domov. Policisti so identificirali vsaj tri stare znance iz Krškega in okolice Brežice, ki jim bodo napisali plačilne naloge zaradi kršitve javnega reda in miru.

Je bil požar podtaknjen?

Ponoči je zagorelo gospodarsko poslopje na Jesenicah na Dolenjskem. Policisti (113) in regijski center za obveščanje (112) so bili o požaru obveščeni nekaj po tretji uri. Na kraj so napotili policiste in gasilce, slednji so požar objekta velikosti 15 x 20 metrov omejili in pogasili ter postavili požarno stražo.

Danes dopoldne so kriminalisti začeli z ogledom kraja zaradi suma, da je do požara poslopja, ki stoji ob zapuščeni hiši, posledica kaznivega dejanja. Lastniki naj bi bili iz Ljubljane, materialna škoda in vse okoliščine požara pa še preiskujejo.

Našli ukraden avto

Nekaj pred poldnevom so policisti specializirane enote za nadzor državne meje na avtocestnem počivališču Čatež kontrolirali osebni avtomobil srbskih tablic, ki ga je vozil 52-letni voznik iz Srbije. Pri kontroli vozila so ugotovili, da ima predrugačen številke šasije, vozilo pa je bilo dva dni nazaj ukradeno v Italiji. V postopek so se vključili policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe in vozniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja odvzeli prostost, avto pa zasegli.

Prometna varnost

Policisti so včeraj obravnavali tri prometne nesreče z lahkimi poškodbami ter štirinajst nesreč z gmotno škodo (od tega je bilo pet povoženj divjadi), danes sporočajo s PU Novo mesto.

Nekaj pred šesto popoldne je na avtocesti, med Smednikom in Drnovim, več voznikov prevozilo poškodovano pnevmatiko na vozišču, ki je pripadala priklopnika tovornega vozila. Štirje vozniki so pri tem poškodovali svoja vozila.

Prometni policisti so ob pol osmih zvečer v Novem mestu (v Bršljinu) obravnavali prometno nesreči motorista. Po prvih ugotovitvah ogleda je 42-letni motorist zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v robnik pločnika in padel, motor pa je po drsenju zadel pešca na pločniku. Motorist in pešec sta bila lažje poškodovana, motorista so odpeljali z reševalnim vozilom. Policisti sumijo, da je padcu botrovala vožnja pod vplivom alkohola – ker preizkusa niso mogli opraviti, so za motorista odredili strokovni pregled.

Krški policisti so ponoči na Drnovem ustavili 25-letnega voznika osebnega avtomobila iz celjskega območja. Posumili so v njegove psihofizične sposobnosti in so mu odredili hitri test na droge, ki je bil pozitiven, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,43 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Med postopkom so mu zasegli tudi nekaj posušenih rastlinskih delcev rjavo zelene barve zaradi suma, da gre za prepovedano drogo. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, zanj pa so poskrbeli svojci. Uvedli bodo postopek o prekršku zaradi več kršitev cestno prometnih predpisov.

Črnomaljski policisti so dopoldne na Anzlovi gori zasegli neregistriran osebni avtomobil, ki ga je vozila 36-letna voznica brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Na dveh prehodih polomili zapornice

41-letni voznik tovornega vozila je v Krškem, pri odcepu za Vrbino, nekaj pred šesto popoldne, prevozil železniški prehod v času, ko so že gorele rdeče utripajoče luči, ki so naznanjale prihod vlaka. Pri tem je trčil v spuščajoče zapornice, eno odlomil in odpeljal naprej. Vozilo in voznika so policisti izsledili nekaj kasneje v Starem Gradu. Napisali so mu plačilni nalog zaradi dveh kršitev cestnoprometnih predpisov. Zapornice so popravili do pol osmih.

Podobno se je zgodilo okoli pol pete popoldne pri železniškem prehodu v Bukošku, kjer je neznani voznik odlomil zapornico in odpeljal naprej. Voznika ali voznico še iščejo.

Najprej zbežal, a so ga našli

Popoldne so v Vranovičih na podlagi odredbe okrajnega sodišča zasegli osebni avtomobil 38-letniku iz Sovinka. Omenjeni v ponedeljek, v dopoldanskem času, ni ustavil na znake metliških policistov in jim je ubežal. Zoper voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so uvedli postopek zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so na območju Posavja zaradi nezakonitega prehoda notranje meje oziroma neustreznih dokumentov za bivanje na območju Slovenije obravnavali 124 tujcev. Po do sedaj znanih ugotovitvah jih je bilo največ Afganistana (34), Bangladeša (27), Rusije (17), Sirije (15), sledijo domnevni državljani Kube, Kitajske, Indije, Iraka, Pakistana, Nepala, Konga in Etiopije.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so popoldne v okolici Obrežja kontrolirali osebni avtomobil hrvaških tablic, ki ga je vozil 61-letni državljan Srbije. V postopku so ugotovili, da ima vozilo v najemu, v njem pa štiri državljane Kitajske, ki niso izpolnjevali pogojev za prestop državne meje. Vozilo so zasegli, voznika pa bodo kazensko ovadili.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so zvečer, nekaj po pol deveti uri, pri kontroli mednarodnega vlaka v Dobovi prijeli 33 tujcev, za katere so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoje za prestop notranje meje (domnevno iz Rusije, Iraka, Afganistana, Pakistana, Nepala, Bangladeša, Sirije, Konga in Etiopije). Postopki s tujci še niso zaključeni.

Dan v številkah

Na številki policije 113 so včeraj sprejeli 276 klicev, od tega je bilo 93 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Največ dogodkov je bilo povezanih z aktivnostmi policije pri izvajanju izravnavalnih ukrepov (varovanje notranje meje) in prometne varnost.

