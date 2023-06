Občinska nagrada Silvi Goli, priznanja pa Nikolaji Mihovar, Francu Naduju in Zvonku Žibertu

16.6.2023 | 10:20

Letošnja občinska nagrajenka občine Šmarješke Toplice je Silva Goli

Marjan Hribar je dejal o razvoju občine: "Po začrtani poti gremo naprej!"

Letošnji občinski nagrajenci: Nikolaja Mihovar (prevzela hčerka), Zvonko Žibert, Franc Nadu in Silva Goli

Na lepo urejenem Karlovškovem trgu ni manjkalo občanov. K sreči je tudi vreme zdržalo, čeprav je padla kaka kapljica dežja ...

Ema Starešinič je navdušila z operno arijo.

V prvi vrsti (na levi) podžupan Franc Anderlič z ženo, poslanka v DZ RS dr. Vida Čadonič Špelič, župan Marjan Hribar z ženo, na desni pa nagrajenci.

Šmarješki godbeniki in Tadeja Molan, ki je na začetku zapela slovensko himno.

Šmarjeta - Občina Šmarješke Toplice praznuje občinski praznik 15. junija, ko je bil leta 1074 svet pod Vinjim vrhom prvič uradno omenjen v pisnih virih.

Osrednji dogodek tudi letošnjega, že 16. praznovanja občinskega praznika po vrsti, je bila gotovo včerajšnja slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nagrade. Tokrat so prireditev spet pripravili na Karlovškovem trgu sredi Šmarjete, ki je postal osrednje občinsko prizorišče za mnoge kulturne, zabavne in turistične prireditve.

Svetniki so na dopisni seji sledili predlogu Komisije za priznanja in nagrade občine Šmarješke Toplice ter odločili, da nagrado občine prejme Silva Goli, priznanja pa so podelili Nikolaji Mihovar, Francu Naduju in Zvonku Žibertu.

Župan Marjan Hribar je v nagovoru na kratko orisal začrtano pot dela in se vsem zahvalil za sodelovanje, zlasti gasilcem, ki vedno priskočijo na pomoč. Čestital je vsem letošnjim nagrajencem in jim izrekel zahvalo za delo in trud, ki so ga vsak na svojem področju leta namenjali v dobrobit skupnosti.

Kdo je letošnja občinska nagrajenka v občini Šmarješke Toplice?

Občinska nagrajenka Silva Goli je aktivna članica Društva podeželskih žensk Šmarjeta že 22 let, od ustanovitve. Vseskozi je sodelovala na številnih kulinaričnih ocenjevanjih in razstavah, šest let tudi na razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju in se udeleževala ocenjevanj šarkljev na Bučki, itd. Vsa leta je članica upravnega odbora društva, vrsto let je bila blagajničarka. Svoj pečat je Golijeva pustila tudi v dramski skupini društva, saj je igrala v vseh štirih predstavah, skrbela je za finance. Silva Goli je tudi dejavna gasilka mešane ekipe veteranov PGD Zbure in se udeležuje gasilskih tekmovanj, lani celo na državnem nivoju v Črni na Koroškem. Kjer koli je, je pridna, delovna in zelo pozitivna.

Trije prejemniki občinskih priznanj

Prejemnica občinskega priznanja Nikolaja Mihovar je zelo dejavna upokojenka z Vinjega Vrha. Leta 2005 je začela kot koordinatorka projekta Starejši za starejše V DU Novo mesto, kasneje pa je bila prostovoljka v poverjeništvu društva za Belo Cerkev. Takrat so nabavili aparat za izvajanje meritev krvi, ki služi še danes. Zaslužna je, da so leta 2012 ustanovili samostojno DU Bela Cerkev, kjer je aktivna še danes, zlasti na športnem področju. Nikolaja je tudi častna članica Društva podeželskih žena in dekleta Bela Cerkev in sodeluje na mnogi prireditvah, na ocenjevanih in razstavah jedi. Aktivna je še v KORK Bela Cerkev ter v Društvu vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev.

Letošnje občinsko priznanje je za požrtvovalno prostovoljno delo prejel tudi Franc Nadu iz Radovlje, ki je bil zadnjih deset let predsednik DU Šmarjeta. Vseskozi si je prizadeval za vključenost članov v pestro društveno dogajanje, skrbel je za društvene izlete, pohode, srečanja, športna tekmovanja. Med njegovim predsedovanjem je društvo praznovalo 20 let delovanja. Franc Nadu se je aktivno družil s starejšimi člani, ki niso več mogli priti na razne aktivnosti.

Med prejemniki občinskih priznanj je tudi Zvonko Žibert iz Bele Cerkve, aktiven član PGD Bela Cerkev. Bil je mentor, operativni gasilec in sodnik na gasilskih tekmovanjih v športnih disciplinah. Pod njegovim mentorstvom so članice B dosegle celo odlične rezultate na državni ravni. Žibert je tudi član komisije za priznanja in odlikovanja, sicer pa je prejemnik več gasilskih odlikovanj tako GZ Novo mesto kot državnih. Njegovo delo v gasilstvu je neprecenljivega pomena tudi zato, ker številne mlade spodbuja in uči gasilskih veščin ter humanega odnosa do človeka v stiski.

Posebna županova priznanja

Župan Hribar je županova priznanja podelil Jožici Pirkovič, Ivanki Robek in Francu Anderliču.

Na trgu je bila na ogled tudi likovna razstava šmarjeških osnovnošolcev.

Župan Marjana Hribar in najboljše tri likovnice

Župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar je na slavnostni seji podelili tudi t.i. županovo priznanja. Prejeli so jih: Franc Anderlič, podžupan občine in od nedavnega predsednik Gasilske zveze Slovenije, in sicer za dolgoletno vodenje PGD Zbure; Jožica Pirkovič za dobro vodenje Penziona Sreča iz Orešja pri Šmarjeti, doma za starejše občane, kar sedaj že nadaljuje njena družina; ter Ivanka Robek za uspešno dolgoletno vodenje trgovine Tuš v Šmarjeških Toplicah.

107 del na otroškem likovnem natečaju

Po slavnostni seji, na kateri so kulturni program oblikovali Godba na pihala Šmarješke Toplice, obetavna mlada pevka Ema Starešinič, pevski zbor OŠ Šmarjeta s Tadejo Molan in mlada osnovnošolska solo pevka, so odprli še razstavo sodelujočih na 7. otroškem likovnem natečaju z naslovom Pomagajmo čebelam – zasadimo medovite rastline, ki sta jo pripravila občina in OŠ Šmarjeta.

Izdelki so v različnih slikarskih, grafičnih in risarskih tehnikah. Na natečaj je prispelo 107 likovnih del. Komisija je najboljše izbrala za razstavo in sicer 38 del, ki bodo na ogled v prostorih občine. Na prireditvi se je župan zahvalil tudi njihovim mentoricam

Pestro dogajanje ob občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice se bo nadaljevalo še vse do 24. junija.

Besedilo in foto: L. Markelj

