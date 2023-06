Preklic iskanja - Vinka Adamiča našli

16.6.2023 | 08:10

Vinko Adamič - našli so ga v Račjem selu

Svojci pogrešajo 59-letnega Vinka Adamiča iz okolice Grosuplja, ki so ga nazadnje videli na območju Rihpovca in Lipnika (območje policijske postaje Trebnje), so sporočili s PU Novo mesto.

Vinko Adamič je bil včeraj na obisku pri znancih na Riphovcu, od koder je peš odšel okoli 19. ure. Okoli pol devete ure zvečer so ga opazili v Lipniku (približno štiri kilometre stran), okoli desete ure pri Češnjeveku. Obstaja možnost, da hodi na območju Meglenika, Rodin, Gorenje Dobrave, Dolenje Nemške vasi.

Vinko Adamič je velik približno 170 cm. Ima rahlo povišano čelo in svetlo rjave lase. Ko je odšel na sprehod, je bil oblečen v temnejšo trenirko (hlače), zgoraj je imel svetlejšo majico ali srajco, na glavi pa kapo.

Pogrešanemu je odvzeta poslovna sposobnost, je epileptik in mora jemati zdravila.

Svojci, znanci, trebanjski policisti, policisti vodniki službenih psov ter vodniki iz enote reševalnih psov so ga iskali zvečer in ponoči do prvega svita, ponoči je policistom pri delu pomagal tudi helikopter slovenske policije s termovizijsko kamero. Akcija iskanja se nadaljuje.

Če bi imeli o pogrešanem kakršnokoli uporabno informacijo, pokličite na številko policije 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali najbližjo policijsko postajo. Če bi pogrešanega opazili med epileptičnim napadom, najprej pokličite številko 112! Pri klicu povejte, od kje kličete in kaj se dogaja, pozivajo na PU Novo mesto.

Dodano ob 9.35:

Iskalna akcija se je srečno končala, s PU so nam namreč sporočili:

''Preklicujemo iskanje pogrešanega Vinka Adamiča, saj smo ga našli.

Nekaj pred deveto uro so na številki policije 113 tukajšnjega operativno-komunikacijskega centra prejeli več klicev občanov, na podlagi katerih so trebanjski policisti ob devetih pogrešanega našli v Račjem selu. Ob srečanju s policisti se je počutil dobro, predali so ga svojcem.

Zahvaljujemo se vam za hitro objavo iskanja pogrešane osebe, ki je zelo pomagala, da smo ga našli pravočasno.''

M. K.