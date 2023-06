Gen-I ponovno za popuste gospodinjskim odjemalcem skoraj milijon evrov

16.6.2023 | 11:30

Krško - Gen-I je v okviru kampanje za varčevanje z energijo za popuste gospodinjskim odjemalcem drugič letos namenil skoraj milijon evrov. Kot so dodali v podjetju, so njihovi gospodinjski odjemalci samo v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim obdobjem lani skupaj zmanjšali porabo zemeljskega plina za 13 odstotkov, električne energije pa za odstotek.

Odjemalci zemeljskega plina so po navedbah Gen-I v teh dneh že drugič letos na računih deležni 26 evrov popusta. S tem popustom je povprečni prihranek odjemalca, ki mu zemeljski plin dobavlja Gen-I, za prve tri mesece letošnjega leta dosegel dobrih 90 evrov, so pojasnili. Z manjšo porabo so si namreč odjemalci lahko delno tudi sami znižali mesečne račune.

Višina skupnih popustov, ki jih je podjetje v času reguliranih cen namenil odjemalcem, se je z junijskima popustoma povišala na skoraj dva milijona evrov.

K varčevanju bodo odjemalce spodbujali tudi v prihodnje, med drugim z nasveti na spletnem portalu za uporabnike Moj Gen-I. Prepričani so, da bodo z nasveti olajšali tudi prilagoditev na nov način obračunavanja omrežnine, ki so ga za prihodnje leto napovedali v Agenciji za energijo.

M. K.