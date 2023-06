Posledice nenavadno mokre pomladi: Štorklje ob mladiče, jagode ob sladkobo

16.6.2023 | 14:30

Jagode v takih razmerah težko dozorijo, niso sladke in tudi prav rdeče ne. (Foto: KGZ Novo mesto)

Novo mesto - Za naše kraje neobičajno mokro vreme, ko se je pregovorno deževen april zavlekel vse do sredine junija, močno vpliva tudi na naravo in povzroča preglavice v kmetijstvu in le redko kateri vrtičkar je letos že imel priložnost zalivati vrt, marsikje pa še vedno čakajo na prvo košnjo oziroma so to lahko opravili šele v zadnjih nekoliko bolj suhih in toplejših dneh.

Neobičajno deževna pomlad močno vpliva na dogajanje v naravi in kmetijstvu – Vodnim organizmom take razmere godijo – Češenj skoraj ni, sadno drevje napadajo bolezni, žetev bo pozneje kot običajno – Pozna košnja ima tudi pozitivno stran – Trta jo je dobro odnesla

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Igor Vidmar