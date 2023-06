Dirka po Sloveniji: zmeda v zadnjem krožišču, pol skupine odšlo v napačno smer

16.6.2023 | 18:30

Fotografije: Mario Stiehl

Postojna - Nizozemski kolesar Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) je zmagovalec tretje etape 29. kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi med Grosupljem in Postojno (173,4 km) je 25-letnik iz Haaga po zmedi v zadnjem krožišču v Postojni slavil pred najboljšim Slovencem Luko Mezgecem, tretji je bil Švicar Robin Froidevaux.

Za Schellinga, sicer specialista za pobege, je bila to tretja zmage v karieri in druga letos po drugi etapi dirke po Baskiji.

Mezgec, ki je tudi danes v zadnjem delu sijajno vodil na poti do predvidene zmage kapetana in vodilnega na dirki, Nizozemca Dylana Groenewegna, je moral nato sprintati sam, a mu je do zmage zmanjkal meter ali dva. Ciljno črto je prečkal nekaj centimetrov za Nizozemcem. Tretji je bil Švicar Robin Froidevaux (Tudor).

Groenewegen je imel v samem zaključku dva pomočnika, ob Mezgecu še Italijana Filippa Zano, v zadnjem krožišču pa je nerazumljivo odvil od Mezgeca in krenil v napačno smer. Posledično je ostal brez možnosti za še tretjo zmago na letošnji slovenski pentlji. Dobil je prvo etapo v Rogaški Slatini in drugo v Ormožu.

Ker je prišlo tudi do padca, so se sodniki odločilio nevtralizirati zaostanek in Dylan bo v zelenem še vsaj en dan.

Med deseterico sta v današnji etapi končala še dva Slovenca. Jaka Primožič (ekipa Slovenije) je bil šesti, Anže Skok (Ljubljana Gusto Santic) pa osmi.

Schelling je s solzami v očeh stopil tudi pred kamere organizatorjev in nosilcev televizijskega prenosa in govoril o Švicarju Ginu Mäderju, ki je danes za posledicami padca v peti etapi dirke po Švici umrl v bolnišnici v Churju.

"Nisem ravno razpoložen za tole, danes je umrl moj prijatelj. To niso solze sreče, temveč žalosti za Gina," je v prvi izjavi dejal Schelling, nato pa vendarle malce pokomentiral dogajanje v zaključku.

"Kilometer pred koncem sem se že vdal, saj nisem želel pasti. Bilo je vlažno in nevarno. Nisem bil v igri za 'top 10', potem pa so v krožišču vsi odšli v napačno smer. Bilo je kar smešno, šel sem levo in dobil pravi sprinterski vlak, čeprav sem bil v najslabšem položaju v skupini. Tega nisem pričakoval, saj sem se vmes že vdal. Rekel sem si, da bom šel na zmago. To mi je uspelo, a je vse veselje hitro izpuhtelo," je še dodal objokani Nizozemec.

Dogajanje v zaključku je presenetilo tudi najboljšega Slovenca. "Ne vem, kaj je bilo z organizacijo, toda pol skupine je zgrešilo ovinek. Dylan je bil na mojem kolesu, potem pa je bilo nekaj zmešnjave. Znašel sem se v sprintu, a bil preveč spredaj in od zadaj me je nekdo presenetil," je za RTV Slovenija dejal 34-letni Kranjčan.

"Vse je bilo nared (za zmago Groenewegna, op. STA). Res ne vem, kaj se zgodi, da 600 m pred ciljem pol skupine napačno odvije. Kolesar Bore me je dobro presenetil, bil sem na drugi poziciji preveč spredaj. Hitrost se je povsem ustavila 300 m pred koncem, a ustvaril sem si malce prostora, da bi začel sprint, kolesar Bore pa je z dvojno hitrostjo prišel mimo. Nisem mogel več pospešiti do cilja," je še dodal Mezgec.

V etapi je takoj od začetka pobegnilo sedem kolesarjev. Med njimi so bili trije Slovenci, Kristijan Koren (Adria Mobil), Vid Jeromel (KK Kranj) in Mihael Štajnar (ekipa Slovenije).

Ti so tako kot v prvih dveh etapah obračunali predvsem za bonifikacijske sekunde in točke za majico najboljšega hribolazca. Glavnina jih je ujela pred zadnjim vzponom, sicer nekategoriziranim, dobrih 15 km pred ciljem. Nato pa vsi nadaljnji napadi, tudi dva Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), niso bili uspešni na poti do Postojne in kasnejše zmede pred ciljem.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa iz Ljubljane do Kobarida (165,6 km). Kolesarji bodo morali premagati slabih 2900 višinskih metrov, od tega predvsem v zadnjih 55 km dvakrat zahteven vzpon na Kolovrat (10,3 km/9,5 %). Nato bo sledil še spust do cilja v Kobaridu.

Zmagovalec bo znan v nedeljo, ko bo na vrsti zadnja etapa od Vrhnike do Novega mesta (142,6 km).

Izidi tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji in skupni seštevek.

* Izidi, 3. etapa (Grosuplje - Postojna, 173,4 km):

1. Ide Schelling (Niz/Bora-Hansgrohe) 4:08:42

2. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) isti čas

3. Robin Froidevaux (Švi/Tudor Pro)

4. Marco Tizza (Ita/Bingoal WB)

5. Rui Oliveira (Por/UAE Team Emirates)

6. Jaka Primožič (Slo/ekipa Slovenije)

7. Lennert Teugels (Bel/Bingoal WB)

8. Anže Skok (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

9. Floris De Tier (Bel/Bingoal WB)

10. Simon Pellaud (Švi/Tudor)

...

39. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates)

40. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil)

...

- skupno (3/5):

1. Dylan Groenewegen (Niz/Jayco-AlUla) 12:31:24

2. Ide Schelling (Niz/Bora-Hansgrohe) + 0:10

3. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) 0:14

4. Robin Froidevaux (Švi/Tudor Pro) 0:16

5. Raul Garcia Pierna (Špa/Equipo Kern Pharma) 0:18

6. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 0:19

7. Rui Oliveira (Por/UAE Team Emirates) 0:20

8. David Gonzalez (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) isti čas

9. Dylan Hopkins (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

10. Joel Nicolau (Špa/Caja Rural-Seguros RGA)

...

26. Jaka Primožič (Slo/ekipa Slovenije) isti čas

35. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

41. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil)

55. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates)

STA

Galerija