FOTO: V Novem mestu trčila avto in motorist, pri Sevnici z avtom v potok

16.6.2023 | 18:50

Popoldanska nesreča v Novem mestu (Foto: FB PKD)

Danes ob 13.31 sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, usmerjali promet do prihoda policistov in nudili pomoč reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega motorista odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 13.00 pa je pri naselju Orešje nad Sevnico voznik osebnega avtomobila zapeljal v potok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč vozniku in v potok namestili vpojna sredstva. Reševalci so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju dogodka.

M. K.