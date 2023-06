Ovadbe zaradi spolnega napada na učenca - So želeli vse pomesti pod preprogo? (celoten prispevek)

Bojan Kukman, predsednik sveta zavoda OŠ Šmarjeta, na naša vprašanja še ni odgovoril. (Foto: FB)

Šolski inšpektorat je svetu zavoda OŠ Šmarjeta dvakrat podal predlog za razrešitev ravnateljice Nevenke Lahne. (Foto: L. M.)

Na Osnovni šoli Šmarjeta naj bi bili zaposleni in učenci deležni najrazličnejših pritiskov. (Foto: L. M.)

Marjan Hribar: »Postopkov in dejanj Občine Šmarješke Toplice v zvezi z domnevnim kaznivim dejanjem ne bomo javno komentirali.« (Foto: L. M.)

Šmarjeta - Strokovnega delavca OŠ Šmarjeta kazensko ovadili – Ovadba tudi zoper ravnateljico Nevenko Lahne, ker ni ukrepala – Kaj počne svet zavoda? – Je učenec res ostal sam in diskreditiran? – Posamezniki prijavljajo stiske in pritiske

Pred približno pol leta smo v uredništvo Dolenjskega lista prejeli prve informacije o domnevnem spolnem napadu na učenca Osnovne šole Šmarjeta, ki naj bi ga zagrešil eden od strokovnih delavcev šole. Šlo naj bi za neprimerno dopisovanje in pošiljanje neprimernih videovsebin učencu po družbenih omrežjih.

Zaposleni, osumljen storitve kaznivega dejanja spolnega nadlegovanja, je v suspenzu.

Navedbe smo takrat preverili pri vodstvu šole, ki nam je zagotovilo, da domnevnega storilca ni več na šoli in da zadevo preiskuje policija, kar so nam potrdili tudi na Policijski upravi Novo mesto. V dobri veri, da se je sistem ustrezno odzval, da tečejo vsi potrebni postopki, predvsem pa zaradi zaščite žrtve, najstnika, ki obiskuje zadnjo triado osnovnošolskega izobraževanja, smo se odločili, da o zadevi ne poročamo.

Toda anonimne informacije so še kar prihajale: suspendirani delavec naj bi se občasno vračal na šolo, kar je vznemirjalo učence in zaposlene, učenec, ki je prijavil nadlegovanje, naj bi doživljal mnoge pritiske in stiske ter se od takrat šolal od doma, mobing naj bi doletel tudi zaposlene, ki so se postavili na stran žrtve. Zato smo se po pojasnila obrnili na Inšpektorat RS za šolstvo. Nad njihovimi odgovori smo bili zaprepadeni – na šoli se ves čas očitno dogaja marsikaj.

UTEMELJEN SUM IN SUSPENZ

Na Inšpektoratu RS za šolstvo povedo, da jih je Policijska uprava Novo mesto že septembra lani seznanila, da je zoper zaposlenega na OŠ Šmarjeta zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva ter kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, na škodo mladoletnega učenca šole, začela postopke.

Ravnateljica suma zlorabe ni prijavila policiji niti ni sprejela nobenih delovnopravnih ukrepov.

Inšpektorat je takoj ukrepal in začel različne postopke preverjanja, sodeloval je s policijo, ki ga je že novembra seznanila, da je sum o očitanih kaznivih dejanjih utemeljen. Pristojna inšpektorica je v postopku inšpekcijskega nadzora zaposlenemu 7. novembra lani izrekla suspenz.

»Namen izreka suspenza je bil v konkretnem primeru naravnan na prepoved in preprečitev vzgojno-izobraževalnega dela in s tem sodelovanja v procesu vzgoje in izobraževanja osebi, zoper katero je uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. Za izvajanje preventivne funkcije in zaščite otrok je s tem onemogočen neposreden in posreden stik z otroki,« pojasnjujejo na šolskem inšpektoratu.

Strokovni delavec se je na suspenz pritožil, pristojno ministrstvo pa je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo, da je inšpektorat ukrepal pravočasno in ustrezno in da je začasna izključitev pritožnika iz delovnega procesa edina primerna rešitev.

OVADBA RAVNATELJICE

A na šolskem inšpektoratu niso zadovoljni tudi z ravnanjem ravnateljice OŠ Šmarjeta Nevenke Lahne, ki šolo s skoraj 400 učenci vodi že 22 let. Med nadzorom so ugotovili, da »ni takoj obvestila policije ali državnega tožilstva o sumu, da je otrok žrtev nasilja, ter izvedla zaščite njenih koristi in pri tem zagotovila spoštovanja integritete žrtve.«

Na šolskem inšpektoratu vsak dan dobivajo pisma občanov, ki doživljajo pritiske in stiske.

Ugotovili so, da vse od seznanitve z ravnanji strokovnega delavca do uvedbe inšpekcijskega nadzora in policijske preiskave kaznivih dejanj »ravnateljica kljub dejstvu, da je bila seznanjena z informacijami o neprimerni vsebini in komunikaciji strokovnega delavca, ki je bila posredovana učencu šole, te niti ni pregledala; da zoper zaposlenega, razen prvega razgovora, ni ukrepala in v nadaljevanju niti ni preverjala njegovih navedb niti zoper njega ni sprejela nobenih delovnopravnih ukrepov; da ni izvedla potrebnih ukrepov za zaščito učencev šole, s čimer je postavila koristi in pravice drugih udeležencev nad pravice žrtev; in ni obvestila policije o sumu storitve kaznivega dejanja«.

Kot navajajo na inšpektoratu, tovrstna opustitev prijave suma kaznivega dejanja pedagoškega delavca pomeni sum kaznivega dejanja opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca. »Inšpektorat je seznanjen, da je zoper ravnateljico Lahne prav zato podana kazenska ovadba,« so zapisali na inšpektoratu.

DVA PREDLOGA ZA RAZREŠITEV

Inšpektorat je »zaradi nevestnega dela, kršitve predpisov in opuščanja svojega nadzorstva« svetu zavoda OŠ Šmarjeta na dan izreka suspenza strokovnemu delavcu, 7. novembra lani, podal predlog za razrešitev ravnateljice. A se ta ni zgodila.

Predsednik sveta zavoda Bojan Kukman, učitelj na šmarješki osnovni šoli, na naša vprašanja ni odgovoril (v odgovoru nanje je zapisal, da nam bo odgovoril do konca tedna), tako da ne vemo, kolikokrat je svet zavoda razpravljal o tej problematiki in ali je odločal o predlogu za razrešitev ravnateljice. Neuradno smo sicer izvedeli, da je 11-članski svet zavoda ravnateljici izrekel enotno podporo.

Inšpektorat je predlog za razrešitev Nevenke Lahne nato dal še enkrat, 24. maja. Po prvem inšpekcijskem postopku so namreč začeli dobivati dodatne pritožbe, ki so se, kot navajajo, nanašale na posamezne dogodke in ravnanja še enega strokovnega delavca šole, ki je hkrati tudi predsednik sveta šole. Ta so privedla do dodatnega (medvrstniškega) nasilja in stigmatizacije žrtve, povedo na inšpektoratu. Zato so uvedli nov inšpekcijski postopek, ki pa še ni končan, prav tako je že 21. novembra lani šolski inšpektorat uporabil tudi institut spremljave dela z izvedenci Zavoda RS za šolstvo, s katerim ugotavljajo, ali je šolsko okolje dejansko varno in spodbudno, in sicer za vse udeležence – otroke, učitelje, starše.

VLOGA SVETA ZAVODA

Ob vsem tem se seveda poraja vprašanje o ravnanju sveta zavoda OŠ Šmarjeta. V 11-članskem svetu so trije predstavniki lokalne skupnosti (Franc Anderlič, Ladislav Prešeren in Tone Bobič), trije predstavniki sveta staršev (Žiga Simončič, Brigita Vrešak in Damjan Cvetan) in pet predstavnikov zaposlenih (Aleš Lindič, Bojan Kukman, Katarina Dežman, Suzana Pepel in Rudi Zajc).

Ker svet zavoda očitno ni upošteval predloga inšpektorata o razrešitvi ravnateljice in zamenjavi predsednika sveta zavoda, ob tem pa so na inšpektorat z več strani prihajale nove informacije o tem, da je bil strokovni delavec, ki mu je bil izrečen suspenz, večkrat v prostorih šole, tam naj bi se sprehajal in se pogovarjal z otroki, ti pa naj bi doma izražali stisko, je inšpektorat organe, ki imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda – občino, zbor delavcev in svet staršev –, »seznanil z dejstvi in opuščanjem dolžnega ravnanja ravnateljice« in vse pozval, naj razmislijo, »ali njihovi predstavniki sveta šole še uživajo njihovo podporo«. Tudi tokrat se ni zgodilo nič. Svojih predstavnikov v svetu zavoda ni zamenjal nihče.

BREZ KONKRETNIH ODGOVOROV

Starši v anonimnih pismih zahtevajo ničelno toleranco do vsakršnega nasilja in da je šolsko okolje varno.

Župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar o zadevi ni želel dati nobenih konkretnih izjav. Na vprašanje, ali svet zavoda šole, še zlasti pa trije predstavniki občine še uživajo njegovo zaupanje in ali sam podpira ravnateljico šole, ni odgovoril. Dejal je le: »V zvezi z domnevnim kaznivim dejanjem na OŠ Šmarjeta je Občina Šmarješke Toplice kot ustanoviteljica od vsega začetka ravnala odgovorno in po svojih pristojnostih. Spoštujemo tudi željo zakonitih zastopnikov – staršev domnevne žrtve po popolni zasebnosti, zato postopkov in dejanj v zvezi s tem javno ne bomo komentirali.«

Predsednika sveta zavoda OŠ Šmarjeta Bojana Kukmana smo vprašali, ali je oz. bo upošteval predloge inšpektorata in svetu zavoda predlagal razrešitev ravnateljice in imenovanje novega predsednika sveta zavoda. Odgovorov, kot rečeno, do konca redakcije nismo prejeli.

Ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne pove: »Ker postopki še trajajo in niso pravnomočno končani, vam na navedena vprašanja ne morem odgovoriti. Če se odločite za objavo, pa prosim, da zapišete le preverjena dejstva.«

POLICIJA IN TOŽILSTVO

Policija in tožilstvo sta s pojasnili kot običajno skopa. Na vprašanji, kaj so storili v primeru spolnega nadlegovanja na OŠ Šmarjeta in ali je podana kazenska ovadba tudi proti odgovorni osebi zavoda, je Robert Perc s PU Novo mesto odgovoril, da v takšnih primerih policija v sodelovanju z drugimi organi in službami izvede vse potrebne ukrepe za preiskavo primera in zaščito žrtev. »Po končani preiskavi v skladu z zakonom o kazenskem postopku obvestimo pristojno državno tožilstvo. Zaradi interesa preiskave, predvsem pa zaščite žrtev (še posebej, če gre za otroke) drugih podrobnosti javnosti ne moremo povedati.«

Nam je pa vodja Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu Srečko Hočevar potrdil, da je tožilstvo v tej zadevi prejelo ovadbo in da je bila vložena zahteva za preiskavo.

Starši in krajani so zaskrbljeni, kaj se dogaja na OŠ Šmarjeta. Pogrešajo verodostojne informacije odgovornih, od njih zahtevajo tudi odstop.

PISMA, PETICIJA IN CELO MOBING

Na šolskem inšpektoratu poudarjajo, da so v primeru Šmarjete izrekli vse ukrepe, ki jim jih zakonodaja omogoča. »Dejstvo je, da se na inšpektorat vsakodnevno obračajo posamezniki, ki doživljajo stiske in pritiske tako v šolskem prostoru (učitelji, učenci, starši) kot v lokalnem okolju, pri čemer se išče krivca, ki je povedal, da je bil zaposleni z izrečenim suspenzom v šoli. Nihče se ne želi izpostaviti in ravnati v nasprotju s podanimi predlogi peticije podpore vodstvu in zaposlenemu. Pri tem pa poudarjajo, da je tudi s strani šole učenec žrtev ostal popolnoma sam in diskreditiran. V okviru zaznanih različnih pritiskov (mobinga), s katerimi je bil inšpektorat seznanjen v preteklem tednu, se preverjajo še okoliščine, pri čemer bomo zadeve odstopili tudi drugim pristojnim službam (Inšpektoratu RS za delo itd.).«

Glede na vse do zdaj razkrito je jasno, da se afera na OŠ Šmarjeta ne bo dala pomesti pod preprogo, kot so nekateri očitno želeli, in da bodo odgovorni verjetno nosili tudi posledice.

L. Markelj