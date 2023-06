Župan Janez Kerin: Želimo soodločati o drugem bloku jedrske elektrarne

17.6.2023 | 10:00

Na včerajšnjem posvetu so za mizo sodelovali (z leve) minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, predsednik vlade Robert Golob, generalni direktor družbe GEN energija Dejan Paravan, predsednik uprave NEK Gorazd Pfeifer in nekdanji dolgoletni predsednik uprave NEK Stane Rožman.

Predstavnika Zveze ekoloških gibanj Slovenije predsednik Karel Lipič (desno) in Matjaž Valenčič (Vse foto: M. L.)

Krško - Mestna občina Krško je včeraj v Krškem pripravila javni posvet Prihodnost jedrske energije v Sloveniji. Na njem so sodelovali predsednik vlade Robert Golob, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, generalni direktor družbe GEN energija Dejan Paravan, predsednik uprave NEK Gorazd Pfeifer in nekdanji dolgoletni predsednik uprave NEK Stane Rožman. Razpravljali so predvsem o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne (JEK2).

»Želimo biti partnerji v celotnem procesu od zasnove do izgradnje in začetka delovanja, saj bomo tudi najbolj občutili posledice izvedbe tega projekta. Ob tem bi izpostavil naše odlično sodelovanje s predstavniki skupine Gen energije in NEK,« je rekel župan Mestne občine Krško Janez Kerin, ki pravi, da občina podpira JEK2.

Kot je poudaril predsednik vlade, Slovenija je in bo ostala jedrska država. Imamo ogromno znanja na področju jedrske tehnologije, ki ga moramo izkoristiti pri gradnji JEK2. »S strategijo, ki jo bo potrdil še državni zbor, prvič po letu 2004 vpeljujemo možnost, da se objekt, kot je JEK2, lahko umesti v prostor. Po sedanji strategiji to ni bilo možno,« je dejal Golob.

Po besedah Staneta Rožmana je jedrske elektrarna Krško (NEK) zgled v Evropi, kako odgovorno in uspešno delati z jedrsko energijo. Zato je NEK dobra popotnica za nadaljnjo rabo jedrske energije v Sloveniji. Povedal je, da je NEK pridobila vso dokumentacijo, s katero so ji podaljšali delovanje za dvajset let.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je dejal, da se v načrtovanju dolgoročne oskrbe z energijo ne bodo omejili samo na drugi blok (JEK2), ampak bo država dopuščala tudi širšo rabo jedrske energije.

Robert Golob je spomnil, da v Sloveniji uporabljamo več vrst virov za proizvodnjo električne energije, in sicer premog, tega opuščamo, vodno in jedrsko energijo in obnovljive vire. Poudaril je, da je treba ohraniti energetsko mešanico, se pravi različne vire. »Potrebujemo vse vire, saj se bo zaradi podnebnih sprememb cela družba elektrificirala in bodo potrebe po električni energiji bistveno večje od teh, ki jih imamo danes. In to ne samo v Sloveniji, ampak v celi regiji, tudi Evropi,« je dejal predsednik vlade. Po njegovih besedah imajo države v Evropi različne poglede na rabo jedrske energije. Približno polovica držav jo zagovarja, druga polovica ji nasprotuje. »Na koncu se bo izkazalo, da je jedrska energija za Evropo skoraj gotovo edini zanesljivi vir za bazično energijo in Evropa drugega vira sploh ne bo imela,« je dejal predsednik vlade. Napovedal je, da bo vlada s prvim avgustom sprožila oprijemljive postopke v pripravah JEK2. Tako bo, npr. s 1. avgustom v kabinetu predsednika vlade imenovan državni sekretar, zadolžen za JEK2 in povezovanje vseh, ki bodo pripravljali projekt JEK2. Koordinator bo Danijel Levičar, ki pod okriljem družbe GEN energija že danes vodi ta projekt.

Investitor JEK2 je po Paravanovih besedah trenutno Gen energija, a ni nujno, da bo tako ves čas.

Da je očitno zanimanje še drugih za vlaganje v JEK2, je na posvetu pokazala razprava nekaterih udeležencev iz dvorane. Željo po sovlaganju izraža, npr., podjetje Akrapovič. Takemu sovlaganju je naklonjena tudi vlada, kot so pokazali odgovori njenih predstavnikov.

Evropski poslanec Franc Bogovič je dejal, da v Evropi nekatere države gradijo nove bloke jedrskih elektrarna. Vprašal je, kdaj bi po mnenju vlade lahko zgradili JEK2. Po besedah predsednika Goloba je optimistična napoved leta 2037, toda po sedanji zakonodaji v Sloveniji bi lahko JEK2 zgradili šele leta 2047 ali 2048.

Pogovarjali so se tudi o vključevanju domačih strokovnjakov v projekt JEK2. Po Paravanovih besedah bodo vključili najboljše strokovnjake, poleg domačih tudi tuje. Tako delajo tudi v tujini.

Predsednik vlade in ministra so se pred omenjenim posvetom, ki je bil na občini, sestali z vodstvoma NEK in GEN energije.

Na posvetu je bil med udeležnci v dvorani tudi predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije Karel Lipič. Po koncu posveta nam je v izjavi dejal, da je Zveza prispevala zelo veliko predlogov v zvezi z uporabo jedrske energije v proizvodnji električne energije, precej od teh predlogov so upoštevali na različne načine. Očitno pa se izogibajo temu, da bi omenili dejavno vlogo te okoljske zveze, ki ji v nekaterih primerih zakon daje tak položaj, da lahko enakovredno sodeluje v nekaterih postopkih.

»Mi se takega načina, pristopa, kot ga sedaj vodi predsednik vlade oziroma resorna ministrstva, bojimo, ker je ta način zelo enostranski. Tudi današnji posvet je bil izredno enostranski. Tu je bila velika večina tistih, ki podpirajo gradnjo drugega bloka. Na drugi strani je pa ogromno občanov v Sloveniji, in tudi civilnih, nevladnih in drugih organizacij, ki imajo drugačna stališča do drugega bloka, kot ga ima uradna politika,« je rekel Lipič, ki pravi, da Zveza ekoloških gibanj zahteva, da čimprej zgradijo odlagališče nizdko in srednje radioativnih odpadkov. »Odlagališče za visoko radioaktivne odpadke so zgradili znotraj ograje nuklearke. Odlagališče je zgrajeno kvalitetno; tudi zaradi naših strokovnih pripomb so dali debelejše zidove,« je dejal Karel Lipič.

Kot rekel, je bila Zveza povabljena na včerajšnji posvet pred dvema dnevoma, čeprav je vabilo obstajalo že več dni prej.

M. L.

