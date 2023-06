FOTO: Odprli največji trampolinski park na prostem pri nas

17.6.2023 | 18:00

Flypark Trampolin Dolenj'c ima 680 kvadratnih metrov skakalnih površin.

Najpogumnejši so se lahko zavrteli in poskakovali na mehanskem biku.

Obiskovalce je pozdravila Aktualova maskota.

Novo mesto - Ob Hotelu Dolenj'c so včeraj tudi uradno odprli trampolinski park – Flypark Trampolin Dolenj'c. Gre za največji trampolinski park na prostem v Sloveniji, ki se ponaša s približno 700 kvadratnimi metri skakalnih površin. Preizkusili so jih številni otroci, ki so ob skakanju po trampolinih izjemno uživali. Poleg Flyparka so bila na voljo tudi napihljiva igrala, najpogumnejši so se lahko povzpeli in se zavrteli na mehanskem biku, da je bila zabava popolna pa so poskrbeli še Čuki ter Tilen Čeh in Petelini.

To je prvi raj za otroke, je bilo včeraj slišati iz otroških ust. Nekateri kar niso mogli verjeti, da je ob Hotelu Dolenj'c zrasel takšen trampolinski park. »Flypark ponuja veliko različnih možnosti za zabavo. Otroci, mladostniki in tudi odrasli se lahko preizkusijo na trampolinih, parkurjih, air bag blazini, ninja parku, imamo tudi interaktivne igre in še kaj. Vedno so prisotni animatorji, ki skrbijo za varnost in red. Otroci starejši od šestih let lahko v park vstopajo samostojno, mlajši pa le v spremstvu staršev ali skrbnikov, ki imajo vstop brezplačen. Celotno površino parka bomo kmalu zasenčili, postavili osvetlitev in ozvočenje. Res bo luštno in prijetno,« je dejala vodja parka Tina Antić.

Vodja animatorjev Mark Savnik je ob tem dodal, da otroke spodbujajo, da se naprej ogrejejo. Po njegovih besedah je skakanje po trampolinih odlična zabava, obenem pa tudi sprostitev. Tudi za odrasle.

Na odprtje Flyparka je prišla tudi Andreja Pečjak z Vesele Gore pri Šentrupertu. »To je ena krasna zadeva, zabava za otroke na prostem. Zelo mi je bil všeč sprejem otrok, ki so jih vodili animatorji. Že ob vstopu nas je pozdravila Aktualova maskota, takoj se počutiš dobrodošlo. Komaj čakamo še glasbeni del. Zagotovo se še vrnemo,« je povedala.

Park sprejme do sto otrok naenkrat. Obratuje vse sončne dni – med tednom od 15. do 20. ure, ob koncih tedna pa od 9. do 20. ure. Med poletnimi počitnicami bodo odprti vse dni v tednu med 10. in 22. uro. Vrata bodo zaprli le ob deževnih dneh, saj je ta park na prostem.

V njem bodo pripravljali praznovanja za rojstni dan, »team buildinge«, različna tekmovanja in zabave. Ponujajo osem različnih rojstnodnevnih paketov in si želijo, da bomo na Dolenjskem v letošnji poletni sezoni prva izbira za otroška praznovanja.

Flypark Trampolin je del ponudbe Hotela Dolenj'c, ki je od Ljubljane in Zagreba oddaljen 70 kilometrov. Tam so tudi otroško igrišče, bowling, kavarna, restavracija in prenočišča. »Lepo vabljeni na adrenalinska doživetja, enodnevni izlet ali pa večdnevno raziskovanje čudovite Dolenjske,« še povabi Tina Antić.

