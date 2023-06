23-letna Zala Pungeršič iz Bele Cerkve zmagovalka MasterChefa

17.6.2023 | 08:20

Presrečna Zala Pungeršič drži v rokah tako željen pokal MasterChef 2023.

Zala v družbi vseh treh sodnikov, ki so bili navdušeni nad njenimi kulinaričnimi sposobnostmi.

Veselje je bilo nepopisno!

Zala Pungerišič in Anja Fir v družbi vseh treh sodnikov.

Tudi šampanjca ni manjkalo!

Ljubljana, Bela Cerkev - Zmagovalka 9. sezone šova MasterChef Slovenija je sinoči postala Dolenjka, 23-letna Zala Pungeršič iz občine Šmarješke Toplice, natančneje iz Bele Cerkve. V finalu je premagala 29-letno Anjo Fir iz Črnomlja.

Obe dekleti sta bili odlični, saj sta o zmagi odločali le dve točki razlike. Zadnje kuhanje je bilo naporno in nekaj posebnega - sodniki Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Bine Volčič so namreč odločili, da gre za najdaljše kuhanje brez prestanka v zgodovini MasterChefa: za finalni meni sta imeli Zala in Anja namreč pet ur časa in praviti sta morali tri hode.

Pri predjedi amiš buš so bili sodniki bolj navdušeni nad Anjino jedjo, pri drugem hodu pa ni bilo ne konca ne kraja nad hvalo Zaline hobotnice. Pri sladici je sicer malce več glasov prejela Anja, a tudi Zalin sladica, ki je temeljila na pijači gin tonik, je bila popolna.

Ko so sešteli vse točke, je bilo jasno, da je Zala Pungeršič, članica Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, postala druga zmagovalka v zgodovini MasterChefa Slovenija! Veselje je bilo nepopisno, tudi solzice sreče!

Zala Pungeršič, simpatična študentka geografije in sociologije na ljubljanski filozofski fakulteti, je za Dolenjski list povedala, kakšni so bili prvi občutki ob zmagi, ob prejemu pokala, ki si ga je tako želela.

Druga ženska in prva Dolenjka, ki ji je to uspelo

»Svoje veselje in srečo sem zelo nazorno prikazala že takoj ob sami razglasitvi (smeh). Nisem pa čisto prepričana, če občutke ob zmagi sploh znam ubesediti. Ko pomislim, kaj pravzaprav mi je uspelo, se mi vedno nekako nasmehne obenem pa me zaščemi po celem telesu. Še danes ne morem verjeti, da je vse to res in da se to dogaja meni. Res sem vesela, da mi je to uspelo kot drugi ženski in prvi Dolenjki v dosedanji zgodovini Masterchefa Slovenije. To si štejem kot posebno čast in dosežek. Pokal je za enkrat varno spravljen v omari, čaka na posebno mesto v novi kuhinji,« pove Zala, ki se je za MarsterChef prijavila, ker si je to po tiho želela že nekaj let, ko je spremljala šov. In ker je po naravi optimistka in pogumna punca, si je upala.

Najbolj je vanjo verjel njen fant

A v šov, pravi, ni vstopila z mentaliteto zmagovalke, njena želja je bila iz tega tekmovanja odnesti čim več znanja in novih izkušenj. »Šele, ko sem se uvrstila med peterico najboljših, sem se začela zavedati, da pa tudi zmaga ni več tako oddaljena. Nisem si mislila, da se bom tako dobro znašla v tej veliki kuhinji, pod pritiskom časa, kamer in sodnikov, pa vendar menim, da sem se s tem iz tedna v teden boljše spopadala,« pove Zala Pungeršič, ki je z zmago v MasterChefu presenetila tako samo sebe kot vse svoje najbližje, družino in fanta, ki so sicer od samega začetka verjeli vanjo in jo spodbujali.

»Najbolj je vame verjel moj fant, ki mi je napovedal zmago, že ko sem se uvrstila v top 7. Mama je zelo ponosna name in še danes ne dojame, da mi je to zares uspelo,« pravi Zala.

V petek kulinarični dogodek z Zalo in sotekmovalci MasterChefa v Šmarjeti!

Izkušnjo v sodelovanju v MasterChefu označuje kot nadvse pozitivna – noro, neponovljivo, sanjsko. S Sotekmovalci so se neverjetno dobro razumeli in se spodbujali, z izjemo manjših konfliktov, ki pa so bili takoj razrešeni. Kot pravi Zala Pungeršič, z večino še vedno ohranja stike, se dnevno ali tedensko slišijo, saj so med samim tekmovanjem spletli res trdne vezi.

Skupaj pripravljajo tudi nekaj kulinaričnih javnih dogodkov in eden med njimi se obeta prihodnji petek, 23. junija, na Karlovškovem trgu v Šmarjeti, ob 18. uri. Na kulinarično - glasbeni dogodek, ki bo potekal v okviru občinskega praznika, bo prišla več kot polovica letošnjih tekmovalcev MasterChefa in menda bodo pripravili tudi nekaj okusnega za pod zob.

Gotovo pa bo Zala deležna tudi veliko pozornosti in pohvale domačinov ter občine Šmarješke Toplice, saj so vsi neverjetno ponosni nanjo – da je zmagovalka MasterChef Slovenija 2023 postala Dolenjka, Zala Pungeršič iz občine Šmarješke Toplice!

L. Markelj, foto: Pop TV