Davi dvakrat streslo Belo krajino; gorelo v kleti bloka, stanovalce evakuirali

17.6.2023 | 08:00

Davi ob 5.24 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Črnomlja, 70 km jugovzhodno od Ljubljane. Prav tako so na istem mestu ob 5.26 zabeležili popotres magnitude 1,3. Po prvih podatkih so potres in popotres čutili predvsem prebivalci občin Črnomelj, Metlika in Semič. Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa in popotresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Gorelo v kleti bloka

Sinoči ob 19.46 je v Podgorski ulici v Kočevju gorelo v kletnih prostorih večstanovanjske stavbe. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili in celoten objekt preventivno pregledali ter prezračili. Iz stavbe se je na varno umaknilo 21 stanovalcev, poškodovan ni bil nihče. Po končani intervenciji so se stanovalci lahko vrnili v stanovanja.

Gasilci odprli avto

Ob 18.32 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem avtomobilu.

M. K.