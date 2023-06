Nocoj maraton alkotestov: Varne meje pitja alkohola ni

17.6.2023 | 12:00

Simbolna slika (Foto: STA)

Policisti bodo v okviru maratona nadzora nad psihofizičnim stanjem voznikov poostreno preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku voznikov in ugotavljali prisotnost drog. Ponoči bodo po državi postavili 60 nadzornih točk v želji po zmanjšanju števila nesreč zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola ali drog, so napovedali.

Do torka bo potekala prva od treh letošnjih nacionalnih preventivnih akcij za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Kljub temu, da se odstotek prometnih nesreč po navedbah Agencije za varnost prometa (AVP) znižuje, še vedno velja dejstvo, da je skoraj vsaka deseta prometna nesreča povzročena pod vplivom alkohola. V letošnjem letu do konca maja sicer beležimo skoraj 13 odstotkov manj prometnih nesreč in 62,5 odstotka manj smrti zaradi alkoholiziranih povzročiteljev kot v enakem obdobju lani.

"Žal moramo ugotoviti, da je alkohol še vedno prevečkrat spremljevalec voznikov," je v četrtek povzel Robert Vehovec iz sektorja prometne policije. Policija želi zato vse udeležence v prometu pozvati, naj si v prihodnjih dneh pred obiskom prireditev organizirajo prevoz domov.

Ker policisti predvidevajo, da tega poziva vsi ne bodo upoštevali, pa bodo danes ponoči s 60 policijskimi patruljami izvajali t. i. maraton nadzora.

Na agenciji so dodali, da so vzroki za smrtne prometne nesreče alkoholiziranih povzročiteljev večinoma vožnja v nepravilno smer, neprilagojena hitrost in nepravilno prehitevanje. Policisti so letos odredili že 186.192 alkotestov, od tega je bilo 5.026 pozitivnih in 114 odklonjenih. Odredili so 628 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 111 pozitivnih in 364 odklonjenih.

Alkohol močno vpliva na zaznavanje, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. Raziskave so pokazale, da se verjetnost povzročitve prometne nesreče že pri koncentraciji 0,5 promila podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Alkohol namreč vpliva na delovanje očesne leče, zato se alkoholiziranim voznikom zoži vidno polje, pride pa tudi do zameglitve vida. Pod vplivom alkohola voznik težje zaznava rdečo barvo, ki pa je v prometu precej pogosta in ima pomembno funkcijo, na semaforju, svetlobnih znakih, prometnih znakih.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Robert Vehovec s sektorja prometne policije o prisotnosti alkohola na slovenskih cestah Robert Vehovec s sektorja prometne policije o prisotnosti alkohola na slovenskih cestah