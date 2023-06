FOTO: Plaketa občine Karlu Povšetu in Majdi Zagorc, županovo priznanje Marjanu Kosu

17.6.2023 | 13:30

Letošnji občinski nagrajenci v družbi župana Andreja Kastelica, ministrice Irene Šinko in predsednice Komisije za priznanje in nagrade Vladke Vidic. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Občina Mirna Peč praznuje svoj praznik 21. junija. Na ta dan so se namreč Mirnopečani z referendumom odločili za svojo samostojno občino. Že tradicionalno praznik obeležijo z vrsto prireditev v treh dnevih (podrobnejši program v fotogaleriji), osrednja prireditev pa je bila včerajšnja slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so zaslužnim občanom podelili priznanja v zahvalo za vse, kar so v preteklosti naredili dobrega za lokalno skupnost. Plaketo občine na 24. prazniku sta letos prejela Karel Povše iz Gorenjega Globodola in Majda Zagorc iz Češenc, županovo priznanje pa Marjan Kos iz Mirne Peči.

Župan Andrej Kastelic se je v svojem nagovoru ozrl na prehojeno pot v letu, ki je minilo od zadnjega občinskega praznika, in izpostavil najpomembnejše projekte. Spomnil je tudi na to, da je bil na lanskih lokalnih volitvah izvoljen precej prenovljen občinski svet, predvsem pa je vzpodbudno, da se je za svetnike odločilo kar nekaj mladih. »Glede na do sedaj opravljeno delo v občinskem svetu ocenjujem, da se bomo med seboj poslušali in konstruktivno sodelovali ter negovali in nadgrajevali način dobrega sodelovanja, ki bo zagotavljal sorazmeren razvoj celotne občine in s tem omogočal ustrezne in kvalitetne pogoje tako za razvoj gospodarstva kot bivanje vseh občanov,« je povedal.

Zbrane je nagovorila tudi ministrica Irena Šinko.

Zbrane je nagovorila še Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, pozdravila pa tudi poslanka Jožica Derganc, ki ima svoje korenine v mirnopeški občini.

Kdo so pravzaprav nagrajenci

Plaketa občine za Karla Povšeta

Karel Povše si je z dolgoročnimi rešitvami in poznavanjem gradbene stroke vseskozi prizadeval za dobrobit in izboljšanje kakovosti življenja domačinov v globodolski dolini in širši lokalni skupnosti. Že od mladih let je bil vpet v delovanje mladinske organizacije in gasilskega društva, v 80. letih je bil dva mandata član sveta KS Mirna Peč, kjer je vodil srečanja gradbenega odbora za izgradnjo obzidja okoli mirnopeškega pokopališča ter si prizadeval za asfaltiranje ceste Ivanja vas – Globodol in dokončno ureditev vodovoda v Globodolu. V 90. letih je kot član sveta KS vodil gradbeni odbor za ureditev telefonije pri občinski stavbi in na trasi Golobinjek – Globodol. Podjetje GPI Tehnika, katerega soustanovitelj je, je sodelovalo tudi pri obsežnem projektu gradnje karmeličanskega samostana na Rogovili. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi občine Mirna Peč in bil od njene ustanovitve leta 1999 tri mandate član občinskega sveta. Po njegovi zaslugi so začrtali temelje za izgradnjo mrliške vežice v Globodolu in ureditev kanalizacije v Globodolu. Med leti 1999 in 2003 je bil predsednik PGD Globodol, nato ostal njegov podpredsednik društva, več let pa je bil tudi član konjerejskega in vinogradniškega društva.

Plaketo je prejela tudi Majda Zagorc.

Majda Zagorc se je v Mirno Peč iz Novega mesta preselila leta 1993 in kmalu postala ena izmed aktivnejših članic družbenega in društvenega življenja. Takoj po upokojitvi leta 2012 se je včlanila Društvo upokojencev Mirna Peč in že naslednje leto postala njegova predsednica. Z njenim prihodom je društvo začelo pisati novo poglavje v svoji zgodovini delovanja. Ima prirojen izreden socialni čut, ki je najbolj prišel do izraza v njenem programu skrbi za starejše. V sodelovanju z ostalimi institucijami in občinsko upravo je v okviru možnosti društva skrbela za njihovo izboljšanje kakovosti življenja. Vsako leto obišče in obdari jubilante, na pobudo ZDUS je pristopila evropskemu projektu brezplačne e-oskrbe, ki jo danes brezplačno uporablja že 25 starejših občanov Mirne Peči. Po njeni zaslugi je društvo organiziralo več projektov, s katerimi si upokojenci popestrijo in izboljšujejo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju, prepoznavnost DU Mirna pa se zelo povečala ne le v domačem okolju, ampak tudi izven občinskih meja. Za njeno delo na Okrajnem sodišču v Novem mestu jo je leta 2011 Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije nagradilo z Diplomo za življenjsko delo na področju pravosodja.

Županovo priznanje je letos šlo v roke Marjana Kosa.

Marjan Kos, prejemnik županovega priznanja, je že kot 20-letnik je vstopil v PGD Mirna Peč. Njegov vseživljenjski moto je: pomoč ljudem, ki to potrebujejo. Takoj se je vključil v delo operative, znanje pa dopolnjeval na raznih izobraževanjih. Dolga leta je opravljal delo podpoveljnika, bil je član upravnega odbora in raznih komisij. Vedno je pripravljen in pomaga pri raznih akcijah društva; pa naj bo ob intervencijah, ob prireditvah društva ali vsakdanjem delu, ki ga pri gasilcih ne manjka. Več let je bil mentor pionirske desetine. Vrsto let je tudi med organizatorji pohoda s pobratenimi gasilskimi društvi, ki ga organizira mirnopeško društvo, saj je njegova strast tudi pohodništvo. Z dopolnitvijo pogojev za gasilskega veterana je nepogrešljiv član veteranske ekipe, ki se udeležuje tako pokalnih tekmovanj in gasilskega Avtoraly-ja. Njegova poklicna pot šoferja mu je bila pisana na kožo, zato je kmalu postal šofer tudi gasilskih vozil. Vzorno skrbi za vsa vozila, še posebej za avtocisterno, je nepogrešljiv na intervencijah, predvsem pri dostavi pitne vode krajanom, saj se letno opravi okoli 600 voženj, pa naj bo to pozimi ali poleti, dopoldan ali popoldan.

Slavnostno sejo je z izbrano besedo povezovala Irena Potočar Papež, z nastopom pa sta obogatila pevka Tamara Kokol, ki deluje pod umetniškim imenom Talia, ki jo je spremljal Jernej Šuštaršič.

Slikarski ex-tempore in festival mirnopeških vin

Na slikarskem ex-temporu je letos sodelovalo kar 30 ljubiteljskih slikarjev upokojencev.

Uvodno dejanje praznovanja mirnopeškega občinskega praznika je bil včerajšnji 3. slikarski ex-tempore, ki ga skupaj pripravljata domače društvo upokojencev in PZDU Novo mesto. Letos je sodelovalo 30 ljubiteljskih slikarjev upokojencev iz Dolenjske in Bele krajine, tokratna rdeča nit oz. motiv pa je bil znani pokojni mirnopeški rojak, mojster besede Tone Pavček.

Nastala dela so na ogled postavili popoldne in bo v stavbi ob bivšem kegljišču gostilne Novljan na ogled do konca junija, uradno pa jo bodo odprli za Pavčkov 95. rojstni dan konec septembra v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.

Na Festivalu mirnopeških vin se je s svojimi vini predstavilo osem vinarjev.

Petkovo dogajanje so sklenili s tradicionalnim, že 16. Festivalom mirnopeških vin, ki ga pripravlja domače društvo vinogradnikov. Na njem so kot ponavadi podelili priznanja in nagrade z nedavnega Tedna cvička, kjer so med drugim imeli tudi prvaka sorte, in sicer modro frankinjo tekočega letnika Mirana Kramarja.

Kaj vse pripravljajo danes in jutri pa, kot že zapisano, v fotogaleriji. Pestro bo.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

