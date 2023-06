FOTO: Združeni narodi na Glavnem trgu in Tednu kultur

17.6.2023 | 20:00

Spijte z nami čisto pravo bosansko kavo ... (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Z Žurom vseh kultur se je včeraj popoldne na novomeškem Glavnem trgu končal letošnji Teden kultur, tradicionalna prireditev, ki jo v Novem mestu vsako leto pripravi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela in z njo Novomeščane opozori, da v mestu živijo predstavniki številnih kultur oziroma številnih narodov. Ti se someščanom ob tej priložnosti predstavijo z glasbo, plesom pa tudi s svojo tradicionalno kuhinjo od imenitnih slaščic pa vse do pijač, ki praviloma niso za otroke do 18. leta starosti, so pa pomemben del kulturne dediščine.

Tradicionalni Teden kultur se je v mestu začel v ponedeljek, ko je venezuelska Slovenka Daniela Hočevar, ki je v Novo mesto prišla prek programa repatriacije, pripravila delavnico latinskoameriških plesov, v torek so se Novomeščani v Živi knjižnici lahko pogovarjali z osebo, ki dela z odvisniki, veganko, s prostovoljko in spremljevalko žalujočih in umirajočih, z gejem kristjanom in teologom, beguncem iz Ukrajine in osebo, ki je izgubila vid, Gleb pa je someščane učil peči šašlik, vrsto kebaba, mariniranega mesa, pečenega na žaru in postreženega na nabodalu, ki je priljubljen predvsem v Ukrajini, Gruziji, Rusiji, Armeniji, Azerbajdžanu in Uzbekistanu, pa tudi v Izraelu in Iranu.

Prvakinja sarajevske opere Aida Čorbadžić (Foto: I. Vidmar)

V sredo je bil v galeriji Dolenjskega muzeja plesno-glasbeni večer LA PLACE. Variacije na Telo, Ritem, Glas Kolektiva Diaspora & Harmelogic. V četrtek je tam nastopila prvakinja sarajevske opere Aida Čorbadžić z duom Aritmija. Pela je tako sevdalinke kot tudi kakšno slovensko ljudsko na svoj način.

I. V.

Galerija