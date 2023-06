FOTO: Velika nagrada ukrajinski umetnici

17.6.2023 | 15:30

Veliko nagrado je prejela Ukrajinka Maria Kozyrenko.

Skupinska fotografija udeležencev letošnjega tabora

Trebnje - S podelitvijo priznanj se je danes zaključil 56. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje. Devet umetnikov, ki je ustvarjalo pretekle dni, je v zbirko trebanjske galerije prispevalo izjemna dela, zato je bila odločitev strokovnega sveta galerije, komu podelijo veliko nagrado, znova zelo težka. Najbolj jih je prepričala ukrajinska umetnica Maria Kozyrenko, velika nagrada pa ji prinaša tudi samostojno razstavo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje čez dve leti.

»Njen triptih je fantastično delo, ki ima v sebi zgodovino in prihodnost,« je dejala predsednica strokovnega sveta Maruša Stupica. Obenem so podelil še tri priznanja, ki so jih prejeli Alan Meyer (Nemčija), Natalia Berezina (Slovenija) in Darja Štefančič (Slovenija).

Poleg zgoraj omenjenih so na taboru sodelovali še: Tatjana Plahuta (Slovenija), Varsha Rajput (Indija/Poljska), Marija Raspir (Srbija), Stela Stefanova (Bolgarija) in Larysa Stepaniuk (Ukrajina). Njihovo ustvarjanje je letos prvič spremljala gostujoča kustosinja iz Hrvaškega muzeja naivne umetnosti iz Zagreba Mateja Fabijanić, ki bo v letu 2025 sooblikovala razstavo letošnje nagrajenke tabora.

»Pridobili smo novih 19 likovnih del. Med umetniki je bila pozitivna ustvarjalna energija, všeč nam njihova pestra tematika in tehnika. Veliko jih je pustilo del sebe v njihovih delih, bodisi njihove kulture bodisi interpretacija naše dežele oz. ljudi, s katerimi so se srečevali. Odgovornost galerije je, da skrbi za to edinstveno zbirko, ki do zdaj obsega skoraj 1400 del,« je povedala Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, v okviru katerega deluje tudi Galerija likovnih samorastnikov Trebnje.

Zaključka tabora sta se udeležila tudi trebanjska županja Mateja Povhe in mirnski župan Dušan Skerbiš, ki je v imenu obeh vsem čestital za izjemna dela in jim zaželel srečno pot domov.

Besedilo in fotografije: R. N.

