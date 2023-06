Pena kljub smoli najboljši; v nedeljo zaključek v Novem mestu, ceste že zaprte

17.6.2023 | 17:00

Kobarid - Kolumbijec Jesus David Pena (Jayco-AlUla) je zmagovalec četrte etape od Ljubljane do Kobarida (167 km). Po dvakratnem vzponu na Kolovrat in spustu do Kobarida je Pena kljub tehničnim težavam ugnal moštvenega kolega Filippa Zano in še enega Italijana Diega Ulissija. Slovenski as Matej Mohorič je dobro omejil škodo in zasedel šesto mesto.

Za Peno je bila to sploh prva zmaga v poklicnem kolesarstvu, na prejšnjih treh etapah je bil v službi sprinterskega kapetana, Nizozemca Dylana Groenewegna, tokrat pa je kljub tehničnim težavam z menjalnikom na spustu prišel do uspeha kariere.

"Sem zelo zadovoljen, prva zmaga v Evropi po zahtevni sezoni in nekaj težavah. Imam pa dobre noge in ekipa mi je omogočila priložnost, da se borim za etapno zmago," je za organizatorje in nosilce prenosa dejal 23-letni Kolumbijec.

"Na prvem spustu sem padel in ne vem, kaj se je pravzaprav zgodilo s kolesom. Imel sem samo manjši zobnik, a moral sem pripeljati do cilja. Ko sem videl Zano, ki je padel, sem mislil, da se bom moral ustaviti, a direktor mi je dejal, naj grem po zmago. Videl sem ga, da je padel v istem ovinku kot jaz, a na srečo je bil videti dobro," je še dodal Pena.

Z drugim mestom v etapi in šestimi bonifikacijskimi sekundami je do skupnega vodstva prišel njegov moštveni kolega Zana. Nesrečni Italijan je bil prvi na vrhu drugega prečkanja Kolovrata (10,3 km/9,5 %), nato pa padel na spustu in iz rok izpustil etapno zmago.

Vseeno ima v skupnem seštevku sekundo naskoka pred Ulissijem (UAE Team Emirates). Ta bi lahko v nedeljo postal sploh prvi kolesar s tremi zmagami na dirkah po Sloveniji. Tretji je v skupnem seštevku Italijan Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), ki je bil danes četrti. Zaostaja šest sekund.

"Ekipa je opravila sijajno delo, na zadnjem vzponu pa sem v ovinek prišel prehitro in padel. Vse je v redu z mano, sem pa lahko zelo srečen. V zaključku smo osvojili prvo in drugo mesto za našo ekipo, kar je dobro, mar ne," je organizatorjem po etapi dejal novi vodilni v skupnem seštevku Zana.

Dobro je škodo v zanj zelo zahtevni etapi omejil Mohorič (Bahrain Victorious). Po vratolomnem spustu je nadoknadil precej zaostanka, ciljno črto pa prečkal 36 sekund za zmagovalcem etape in tako ostal v igri za končno zmago, čeprav pravi, da je cilj zanj nastop na dirki po Franciji. Za Zano na šestem mestu pred zadnjo etapo zaostaja 22 sekund.

"Vzpon sem odpeljal v svojem ritmu. Nisem specialist za vzpone, ampak mislim, da je pripravljenost pred dirko po Franciji v redu. Zdaj bom samo še osredotočen, da kaj ne 'zafrknem'. Potem pa upam na Touru na kakšno etapno zmago," je po dirki dejal Mohorič.

"Mislim, da so imeli vodilni eno prestavo več na klanec, kar je normalno, saj so specialisti za vzpone. Zana in Ulissi sta odpeljala Giro in to se pozna v nogah. Dirka po Sloveniji ni moj cilj, cilj je Tour," je še enkrat poudaril kolesar iz Podblice pri Kranju.

Pred njim sta v skupnem seštevku še Italijan Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe) z 11 sekundami zaostanka in Pena, ki zaostaja 12 sekund.

Jutri cilj na novomeškem Glavnem trgu

V nedeljo bo na sporedu še zadnja etapa od Vrhnike do Novega mesta (142,6 km) z zahtevnim zadnjim klancem na Trško goro (1,5 km/10,5 %) okoli deset km pred ciljem. Glede na majhne razlike bo pomembnih tudi skupno 19 bonifikacijskih sekund, ki bodo na voljo v zadnji etapi.

Na Glavnem trgu v Novem mestu bo nato okronan zmagovalec 29. slovenske pentlje v njeni 30-letni zgodovini.

Konec dirke bo v dolenjski prstolnici spremljalo tudi več zapor. Popolne zapore cest od sobote, 17. junija, od 15. ure do nedelje, 18. junija, do 19. ure:

- popolna zapora Kandijskega mostu od križišča s Kandijsko cesto do vključno priključkov Sokolske in Pugljeve ulice

- popolna zapora Glavnega trga in njegovega izteka v Rozmanovo ulico do križišča s Kastelčevo ulico

- popolna zapora Rozmanove ulice

- popolna zapora priključkov na Glavni trg in Rozmanovo ulico

- Ulica Mirana Jarca, Kandijska cesta, Nad mlini, Smrečnikova ulica, Resslova ulica, Kandijska cesta 11 in Trdinova ulica

Zgoraj navedene popolne zapore posameznih odsekov cest bodo odstranjene takoj po zaključenih aktivnostih, s čimer se promet sprosti. V času zapor obvoz ne bo urejen.

Popolne zapore cest v nedeljo, 18. junija, ki bodo kratkotrajno vzpostavljene med 11.00 in 15.30:

- kratkotrajna popolna zapora ceste na relaciji Šentjurij na Dolenjskem – AC izvoz Novo mesto-zahod – krožišče Situla

- kratkotrajna popolna zapora Ljubljanske ceste in Šmihelskega mostu

- kratkotrajna popolna zapora Kandijske ceste od Šmihelskega mostu do Kandijskega mostu

- kratkotrajna popolna zapora Seidlove ceste med križiščem z Rozmanovo ulico in Ločenskim mostom

- kratkotrajna popolna zapora Andrijaničeve ceste od krožišča »Tabletka« do Ločenskega mostu

- kratkotrajna popolna zapora Zagrebške ceste do krožišča Pletenka

- kratkotrajna popolna zapora cest po Trški gori mimo Kosove zidanice, Krkinega hrama in Vinske kleti Colnar

- kratkotrajna popolna zapora ceste skozi Lešnico

- kratkotrajna popolna zapora Šmarješke ceste, Seidlove ceste in Šmihelskega mostu

- na relaciji Soteska - Novo mesto štirikrat zapora po 60 minut (med 6. in 18 uro)

Obvoz v času kratkotrajnih, mobilnih zapor ne bo urejen.

Izidi četrte etape kolesarske dirke po Sloveniji in skupni seštevek.

* Izidi, 4. etapa (Ljubljana - Kobarid, 167 km):

1. Jesus David Pena (Kol/Jayco-AlUla) 4:20:46

2. Filippo Zana (Ita/Jayco-AlUla) + 0:17

3. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) isti čas

4. Lorenzo Fortunato (Ita/EOLO-Kometa)

5. Giovanni Aleotti (Ita/Bora-Hansgrohe) 0:22

6. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 0:36

7. Wout Poels (Niz/Bahrain Victorious) isti čas

8. Paul Double (VBr/Human Powered Health)

9. Matteo Badilatti (Švi/Q36.5)

10. Ben Zwiehoff (Nem/Bora-Hansgrohe) 0:39

...

23. Jaka Primožič (Slo/ekipa Slovenije) 3:47

27. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 4:33

45. Kristjan Hočevar (Slo/Adria Mobil) 14:53

52. Žiga Horvat (Slo/ekipa Slovenije) 15:48

...

- skupno (4/5):

1. Filippo Zana (Ita/Jayco-AlUla) 16:52:41

2. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) + 0:01

3. Lorenzo Fortunato (Ita/EOLO-Kometa) 0:06

4. Giovanni Aleotti (Ita/Bora-Hansgrohe) 0:11

5. Jesus David Pena (Kol/Jayco-AlUla) 0:12

6. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 0:22

7. Paul Double (VBr/Human Powered Health) 0:25

8. Wout Poels (Niz/Bahrain Victorious) isti čas

9. Ben Zwiehoff (Nem/Bora-Hansgrohe) 0:28

10. Jordi Lopez (Špa/Equipo Kern Pharma) 0:51

...

21. Jaka Primožič (Slo/ekipa Slovenije) 3:36

26. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 4:22

51. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil) 20:20

57. Kristjan Hočevar (Slo/Adria Mobil) 22:28

STA; M. K.