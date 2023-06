FOTO: Tragična nesreča - pokopal ga je traktor, ni mu bilo pomoči

17.6.2023 | 18:30

Žužemberški gasilci so imeli dopoldne žalostno opravilo ... (Foto: PGD Žužemberk)

Tragična delovna nesreča se je danes dopoldne zgodila v Suhi krajini.

Ob 10.25 se je pri Podlipi v občini Žužemberk pri delu na travniku prevrnil traktor. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, odstranili kabino traktorja in s tehničnim posegom izvlekli preminulega traktorista, sporočajo s centra za obveščanje. Z vpojnim sredstvom so posuli razlite motorne tekočine.

M. K.