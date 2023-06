Pogorelo gospodarsko poslopje; še četrti sobotni potres v Beli krajini

18.6.2023 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Včeraj okoli 17. ure je zagorelo gospodarsko poslopje na Muljavi. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Vzrok za požar, v katerem je nastala večja škoda, še ni znan. Pogorelo je celotno gospodarsko poslopje v katerem so bili tudi traktor, bager in druga kmetijska mehanizacija ter seno. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Z ogledom kraja bodo policisti začeli danes dopoldan.

Sicer je davi ob 4.11 je tlelo seno na včerajšnjem pogorišču. Gasilci PGD Muljava in PGD Stična so seno zalili z vodo in ga prekopali.

Pot se je končala v globeli

Ob 15.00 je na cesti Prečna - Brezova Reber v občini Mirna Peč vozilo zapeljalo s ceste in obstalo v globeli. Gasilci GRC Novo mesto so avto s pomočjo dvigala postavili na cesto in ga naložili na vozilo vlečne službe. Poškodovanih ni bilo.

Hudo poškodovan motorist in potnica

Okoli 18.30 se je na cesti od Štalcarjev proti Livoldu med zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Po do sedaj zbranih obvestilih je motorist zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v bok vozila, ki je pripeljal nasproti. Pri tem sta se motorist in potnica na motorju huje poškodovala, voznik osebnega vozila in potnica v vozilu pa lažje. Udeleženca na motorju sta bila s helikopterjem prepeljana v UBKC Ljubljana, njuno življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo.

Razlito olje

Ob 20.03 je bilo na Šmarješki cesti v Novem mestu razlito olje. Gasilci GRC Novo mesto so madež razmastili, očistili cestišče in usmerjali promet.

V bloku počila cev

Ob 22.58 je na Kolodvorski cesti v Semiču v stanovanju večstanovanjskega bloka počila vodovodna cev. Gasilci PGD Kot-Brezje so zaprli ventil in preprečili nadaljnje iztekanje ter s tal prostorov posesali izteklo vodo.

Tudi zvečer potres

Ob 20.28 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Starega trga ob Kolpi, 80 km jugovzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili predvsem prebivalci občine Črnomelj. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

Včeraj so že dopoldne na tem območju zabeležili tri potresne sunke.

M. K.