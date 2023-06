Komentar ob dogodkih na OŠ Šmarjeta: Zarota molka - Vsi so vedeli

18.6.2023 | 11:00

Pogledati resnici v oči je včasih naravnost grozljivo. A še hujše lahko postane, če tega ne naredimo.

Kaj vse se je v preteklem letu dogajalo na Osnovni šoli Šmarjeta, ugotavljajo in bodo še ugotavljali pristojni organi, na koncu bržkone tudi sodišče, a po informacijah, ki smo jih pridobili od Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo, vse kaže na široko razvejano zaroto molka, ki se je spletla okrog primera domnevnega spolnega nasilja nad mladoletnim učencem.

Težko razumemo ravnateljico, ki ob prijavi neprimernega ravnanja enega od strokovnih delavcev šole o tem ni obvestila policije. Težko razumemo, da ni, kot navaja inšpektorat, niti pregledala elektronske komunikacije med zaposlenim in učencem in da zoper zaposlenega ni vsaj takrat, ko je policija potrdila, da obstaja utemeljen sum storitve dveh kaznivih dejanj – posredovanje pornografskega gradiva in spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let –, sprejela nobenih delovnopravnih ukrepov. Izrek suspenza bi bil najkasneje v tistem trenutku v resnici nujen, a ga je namesto ravnateljice odredila inšpektorica.

Vsi člani sveta zavoda so še vedno člani sveta zavoda.

A ne gre samo za ravnateljico. Inšpektorat je zaradi njenega neprimernega odziva, ki že sam po sebi lahko pomeni tudi novo kaznivo dejanje, obvestil svet zavoda in mu predlagal njeno razrešitev. A to se očitno ni zgodilo. Kaj se je dogajalo na svetu zavoda, uradno ne vemo, saj njegov predsednik na naša vprašanja (še) ni odgovoril, neuradno pa naj bi ravnateljica dobila enotno podporo enajstčlanskega sveta zavoda, v katerem so predstavniki občine, zaposlenih in staršev.

Pa tudi le za teh enajst članov sveta zavoda ne gre. O neodzivnosti vodstva šole in sveta zavoda je inšpektorat obvestil predstavnike ustanoviteljice, se pravi občino, predstavnike zaposlenih, to je zbor delavcev, in predstavnike staršev, svet staršev. Pozval jih je, naj razmislijo, ali njihovi predstavniki v svetu zavoda še uživajo njihovo zaupanje. Vsi ti organi so bili obveščeni, da se na šoli dogaja nekaj nenavadnega, da obstaja utemeljen sum spolne zlorabe učenca, kar sta potrdila tudi policija in tožilstvo, pri čemer pa vodstvo šole ni ustrezno ukrepalo. A se spet ni zgodilo nič. Vsi člani sveta zavoda so še vedno člani sveta zavoda.

Nočemo soditi o tem, kaj se je zgodilo. To bo na koncu naredilo sodišče. A v trenutku, ko se v ustanovi, kot je šola, pojavi sum zlorabe, podkrepljen z izpovedmi žrtve in verodostojnimi dokazi, bi se morali sprožiti nekateri predpisani postopki. Na OŠ Šmarjeta se niso in veliko ljudi je prispevalo k temu.

Ko bomo naslednjič bentili čez neučinkovito državo, bi se morali zavedati, da smo država pravzaprav mi vsi – od predsednika vlade, če hočete, do člana sveta staršev in čisto vsakega navadnega državljana. Vsi nosimo odgovornost za to, v kakšni družbi živimo. V okolju, kjer se vsi med seboj poznajo, je včasih lažje tiščati glavo v pesek kot pa se spoprijeti s težavo. A težave imajo to neprijetno lastnost, da se, če jih ne rešujemo, največkrat le razraščajo.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

Boris Blaić