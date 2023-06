FOTO: Primož Roglič v Novem mestu videl zmago Mateja Mohoriča; skupna zmaga Zani

18.6.2023 | 16:20

Najboljši trije na dirki Po Sloveniji. Prvo mesto je osvojil Fillipo Zana, drugo Matej Mohorič, tretje pa Diego Ulissi.

Zadnja etapo z zaključkom v novem mestu je dobil Matej Mohorič, ki se je veselil prve zmage na slovenski pentlji.

Na Glavnem trgu se je zbralo precej ljudi.

Mojca Novak se je poslovila od predsednice organizacijskega odbora dirke. Za vso delo, ki ga je opravila v preteklih letih, ji je čestital tudi slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki je kolesarsko kariero začel v novomeškem klubu Adria Mobil.

Novo mesto - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec zadnje etape 29. dirke po Sloveniji. Na trasi od Vrhnike do Novega mesta (142,6 km) je bil najboljši v sprintu vodilne dvojice. V skupnem seštevku je slavil Italijan Filippo Zana (Jayco-AlUla) pred Mohoričem. Zaključek zadnje etape v Novem mestu si je v živo ogledal tudi Primož Roglič, ki je pred leti v novomeškem kolesarskem klubu Adria Mobil začel svojo kolesarsko kariero.

Za Mohoriča je bila to 18. zmaga v karieri in sploh prva na dirki po Sloveniji. Zanj je bil to sedmi nastop na domači pentlji, večkrat pa mu je v zaključkih zmanjkalo tudi nekaj sreče.

Danes je bil ves čas v ospredju na ključnih delih trase, še posebej ob vzponu na Trško Goro, kjer je nastala glavna selekcija v glavnini. Prav kolesar iz Podblice pri Kranju je bil tisti, ki je povsem razbil skupino, stik z njim pa je lahko držal le Zana. Ta je na spustu po Trški Gori sicer zaostal za Mohoričem, a ga je ta počakal, skupaj pa sta složno delovala do cilja v Novem mestu. V sprintu je bil nato Mohorič boljši od Zane.

Slovenski as v skupnem seštevku sicer ni ogrozil najboljšega, se je pa s šestega mesta prebil na drugo. Na koncu je slavil Zana, ki je v četrti etapi prevzel zeleno majico vodilnega in jo danes tudi obdržal pred rojakom Diegom Ulissijem (UAE Team Emirates). Ta je skupno končal kot tretji.

Slednji je sicer naskakoval tretjo zmago v generalni razvrstitvi v skupnem seštevku, kar bi mu uspelo kot prvemu v 30-letni zgodovini slovenske pentlje.

Izidi zadnje, pete etape 29. kolesarske dirke po Sloveniji in skupni seštevek.

* Izidi, 5. etapa (Vrhnika - Novo mesto, 142,6 km):

1. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 3:07:49

2. Filippo Zana (Ita/Jayco-AlUla) isti čas

3. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) + 0:16

4. Lucas Eriksson (Šve/Tudor) isti čas

5. Joel Nicolau (Špa/Caja Rural-Seguros RGA)

6. Giovanni Aleotti (Ita/Bora-Hansgrohe)

7. Jesus David Pena (Kol/Jayco-AlUla)

8. Johan Meens (Bel/Bingoal WB)

9. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates)

10. Ben Zwiehoff (Nem/Bora-Hansgrohe)

...

13. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil) 0:34

19. Jaka Primožič (Slo/ekipa Slovenije) isti čas

45. Natan Gregorčič (Slo/Ljubljana Gusto Santic) 2:29

46. Anže Skok (Slo/Ljubljana Gusto Santic) isti čas

49. Tilen Finkšt (Slo/Adria Mobil)

...

- skupno (5/5):

1. Filippo Zana (Ita/Jayco-AlUla) 20:00:24

2. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) + 0:18

3. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 0:23

4. Giovanni Aleotti (Ita/Bora-Hansgrohe) 0:33

5. Jesus David Pena (Kol/Jayco-AlUla) 0:34

6. Lorenzo Fortunato (Ita/EOLO-Kometa) 0:46

7. Ben Zwiehoff (Nem/Bora-Hansgrohe) 0:50

8. Paul Double (VBr/Human Powered Health) 1:05

9. Wout Poels (Niz/Bahrain Victorious) isti čas

10. Jordi Lopez (Špa/Equipo Kern Pharma) 1:31

...

20. Jaka Primožič (Slo/ekipa Slovenije) 4:16

29. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 8:14

42. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil) 21:00

51. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) 24:20

STA; M. K., Foto: R. N.

