V Šentjerneju zagorelo olje v posodi, v Črnomlju v ognju pomivalni stroj

18.6.2023 | 18:50

Danes ob 13.43 je na Ilirski cesti v Šentjerneju v kuhinji stanovanjske hiše na štedilniku zagorelo olje v posodi. Požar so pogasili domači še pred prihodom gasilcev PGD Šentjernej, ki so nato opravili pregled s termovizijsko kamero in prezračili prostore.

Ob 17.19 pa je v Ulici 21. oktobra v Črnomlju zagorel pomivalni stroj v stanovanju bloka. Gasilci PGD Črnomelj so iznesli stroj, prezračili prostore in opravili pregled z termovizijsko kamero.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 12.46 so v naselju Zabrdje, občina Mirna, gasilci PGD Mirna pomagali pri prenosu obolele osebe reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje iz stanovanjske hiše do reševalnega vozila.

Travniški požar

Ob 17.08 je pri naselju Mihalovec, občina Brežice, prišlo do manjšega travniškega požara. Posredovali so gasilci PGD Mihalovec in PGD Loče, ki so požar pogasili.

M. K.