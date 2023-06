Dve nesreči, en poškodovan

19.6.2023 | 07:00

Včeraj ob 18.00 sta med avtocestnima priključkoma Mirna Peč - Novo mesto zahod trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Ob 22.31 je na cesti med Gradežem in Škocjanom, občina Grosuplje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator vozila in do prihoda reševalcev NMP nudili prvo pomoč v nesreči poškodovani osebi.

Ob 20.33 so v naselju Žadovinek, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu DOL.BOJANCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS, IZVOD 1 PROTI SUHORJU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA, izvod 1.MAISTROVA ULICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD TREBNJE, izvod 6. JEKLOELEKTRONIKA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ KAMNOLOM;

- od 7:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNJE, izvod 1. TRNJE VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJURIJ, izvod 4. GORA DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 10:00 in 14:00 na območju TP Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Sveti Florjan.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije napPodročju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Ardro, Kripsar in Pijana gora, predvidoma med 7:40 in 13:30 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Gradišče, nizkonapetostno omrežje – Stara Glažuta, med 8:00 in 13:00 uro, na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Zalog, nizkonapetostno omrežje – Na Rovnicah zad. selo, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Rovišče, nizkonapetostno omrežje – Rovišče-Koritnica pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.