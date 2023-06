FOTO: 30 let TD Škocjan – turizem smo mi, ljudje, še vedno!

19.6.2023 | 09:00

Zahvale so bile deležni tudi dosedanji predsedniki TD Škocjan na Dolenjskem.

Jožica Lindič, predsednica TD Škocjan na Dolenjskem

Folkloristi OŠ Frana Metelka Škocjan pod vodstvom Anke Blatnik Gorenc so navdušili s prisrčnim nastopom.

Družina Zupet je navdušila z glasbenim nastopom.

Ko zapoje harmonika, je vedno veselo.

Franci Smrekar, letošnji ambasador cvička, prihaja iz DV Škocjan.

Škocjan - V okviru letošnjega Knobleharjevega okrogli jubilej praznuje Turistično društvo (TD) Škocjan Na Dolenjskem in sicer 30 let delovanja. Rojstni dan so proslavili na posebni prireditvi konec tedna na prireditvenem prostoru pri gasilskem domu.

Kot je povedala sedanja predsednica TD Škocjan Jožica Lindič, je leta 1993 enajst krajanov začelo z zanosom in zagnanostjo delati pod geslom Turizem smo ljudje. Želeli so pripomoči k turistični obogatitvi kraja in Škocjan predstaviti širšemu okolju. Še prej so delovali skupaj z Šmarjeto in Otočcem, a so se prvi odločili za samostojno pot. Škocjanski turistično društvo je bilo prvo v občini, danes delujeta še TD Bučka in TD Zagrad.

Privabiti mlade

Počnejo veliko stvari, čeprav jih je malo. Pod okriljem društva potekajo številni dogodki, ki so postali že tradicionalni: maškarada za otroke, tekmovanje harmonikarjev, kmečke igre, Knobleharjev pohod, Miklavžev pohod in več let tudi srečanje krajev z imenom Škocjan. »Prizadevali si bomo, da ta dogodek znova zaživi,« pove Lindičeva, ki društvo vodi drugi mandat.

Želi, da društvo pridobi podmladek, za prostovoljstvo pa je mlade v teh časih težko navdušiti – zdaj društvo šteje okrog 35 članov, v glavnem starejših.

Lindičeva je ponosna, da v turističnem društvu niso zamrli tudi med korono in da so uspeli organizirati praznovanje ob jubileju, na katerem so počastili vse ustanovitelje in člane, ki svoj prosti čas in trud že leta darujejo za delovanje društva, za lepše in bolj bogato življenje občanov. Niso pozabili na ustanovne člane, zaslužne člane, vse dosedanje predsednike, pa na sponzorje, itd. Podelili so 62 zahval.

Dosedanji predsedniki so bili: Evgen Pungerčič, Jože Kapler, Franci Kocjan, Milan Kraljič, Jerneja Kic, Janja Strašek, Robert Janežič in Jožica Lindič.

A tudi sami slavljenci so bili deležni pozornosti. TD Škocjan na Dolenjskem letos prejme občinsko priznanje. »Veseli smo te pozornosti, saj nam to potrjuje, da dobro delamo za kraj, je pa tudi zaveza za naprej,« pove Lindičeva, ki obljubi, da si bodo prizadevali, da postanejo glavni vezni člen med turističnimi ponudniki v občini, da okrepijo sodelovanje s podobnimi društvi ter da v svoje vrste privabijo mlajše.

Izzivov ne manjka

Župan Jože Kapler je spomnil, da smo turizem ljudje, prijazni in pogumni. Da turizem uspeva, pa so pomembni tudi turistični produkti in urejenost kraja, za kar si prizadevajo na občini. Tudi naravne pogoje imajo v škocjanski dolini dobre, omenil je: potok Raduljo, kjer so uredili čudovit prostor za srečevanja, Zagraški log, Gutenwerd, Štritovsko jezero, itd. Vesel je, da privabljajo ljudi tudi od drugod, seveda pa izzivov na tem področju ne manjka, a prepričan je, da turizem v Škocjanu čaka še svetla prihodnost.

Župan je predsednici Jožici Lindič predal priznanje. Ob jubileju je društvu čestital tudi v imenu Jožeta Barba, predsednika Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine, ki se dogodka ni mogel udeležiti.

TD Škocjan na Dolenjskem so ob jubileju voščili tudi predsedniki nekaterih drugih društev v škocjanski občini: kulturnega, vinogradniškega, društva podeželskih žensk, itd.

Zbrane domačine je prvič v vlogi ambasadorja cvička nagovoril Franci Smrekar iz Vinogradniškega društva Škocjan – društvo letos slavi pol stoletja delovanja.

V kulturnem programu so nastopili: upokojeni operni pevec, tenorist Zdravko Perger, mladi folkloristi iz OŠ Frana Metelka Škocjan, družina Zupet, mladi harmonikar, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija