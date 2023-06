Alex Novak tretji v Jastrebarskem

19.6.2023 | 10:40

Alex Novak (Foto: arhiv DL; D. B.)

Proga Mladina v Jastrebarskem je gostila četrto dirko evropskega prvenstva jugozahodne cone v motokrosu. Bližina prizorišča je na dirko zvabila deveterico slovenskih voznikov, med katerimi se je najbolj izkazal mladi Brežičan Alex Novak, ki je na koncu stal na zmagovalnih stopničkah.

Z licencami AMZS je sicer v razredih EMX 65 in EMX 85 vozilo skupaj devet slovenskih voznikov.

Golež dobil prvo vožnjo

V razredu EMX 65 je na prvih dveh dirkah Alex Novak kazal, da je v najboljši formi. Ker je izpustil dirko na Portugalskem, ga je v skupnem seštevku prehitel Italijan Francesco Assini. Tokrat je v prvi vožnji največ pokazal Taj Golež, ki je vknjižil zmago, vendar je nato v drugo ostal brez točk. To je na prvo mesto skupno pripeljalo domačega voznika Roka Ivandića, ki je prvo vožnjo končal na drugem mestu. Novak tokrat ni bil najbolj razpoložen, saj je v prvi vožnji osvojil tretje mesto, v drugi vožnji pa je bil sedmi, kar je vseeno zadostovalo za skupno tretje mesto na odru za zmagovalce. Med Ivandićem in Novakom pa se je drugega mesta veselil Assini. Med preostalimi Slovenci je Tim Repnik skupno zasedel peto mesto, Svit Vižintin sedmo, Golež osmo in Leo Gajser štirinajsto mesto. V skupnem seštevku je prvi Assini, Novak je drugi, Golež četrti, Repnik pa enajsti, Vižintin osemnajsti in Gajser štiriindvajseti.

Slovenci niso krojili vrha

V razredu EMX 85 slovenski vozniki z licencami AMZS niso bili v ospredju. Najvišje se je povzpel Jaka Mervič, ki je v cilj pripeljal enajsti in trinajsti, kar mu je skupno prineslo dvanajsto mesto na dirki. Val Slavec je skupno osvojil štirinajsto mesto, Maj Kotarc je bil dvajseti, Tjaš Jelovšek pa enaindvajseti. Dirko je sicer dobil Ricardo Pini, ki je tudi v skupnem seštevku premočno na prvem mestu, od Slovencev pa je najboljši Mervič, ki zaseda devetindvajseto mesto.

AMZS; M. K.