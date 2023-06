Poškodoval se je pri nalaganju na avtovleko

19.6.2023 | 18:50

Foto: PGD Suhor

Danes zjutraj ob 8.15 se je na avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo, občina Škocjan, pri nalaganju pokvarjenega vozila na vozilo avtovleke poškodoval lastnik vozila. Oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so opravili ogled in zavarovali kraj nesreče.

Kadilo se je, gorelo ne

Ob 9.23 je pri naselju Jugorje pri Metliki na tovornem vozilu prišlo do okvare zavornega sistema ter posledično do dimljenja. Gasilci PGD Suhor in Črnomelj so preventivno pregledali vozilo. Delavec cestnega podjetja iz Črnomlja je nevtraliziral po cesti razlito olje.

Z gasilci v avto

Ob 9.54 so v Papirniški ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem avtomobilu.

M. K.