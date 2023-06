Slovesno ob dnevu državnosti na Stopnem z dr. Ignacijo Fridl Jarc

20.6.2023 | 14:25

Na Stopnem so zapeli tudi Bučenski slavčki.

Mašo je daroval g. Janez Žakelj.

Slavnostna govornica je bila dr. Ignacija Fridl Jarc.

Operni pevec Zdravko Perger

Stopno - Odkar je škocjanska občina samostojna, vsako leto na Stopnem pri cerkvi Rožnovenske Matere Božje praznujejo dan državnosti in tudi letos je bilo tako.

32. rojstni dan slovenske države so v nedeljo proslavili najprej s slovesno sv. mašo, katere mašnik je bil bivši škocjanski kaplan g. Janez Žakelj, osrednja govornica pa je bila dr. Ignacija Fridl Jarc. Spregovoril je tudi župan Jože Kapler.

Vsem govorcem je bilo skupno sporočilo – veselje in hvaležnost, da imamo svojo domovino, ki ni nekaj samoumevnega, česar se moramo bolj zavedati, zlasti mlajše generacije. Tudi zato vsako leto prireditev na Stopnem, ki je zelo obiskana.

Vse se je začelo s slovensko himno v izvedbi opernega solista Zdravka Pergerja, igrali, peli in recitirali so mladi iz Škocjana in Bučke. Zapeli so tudi Bučenski slavčki.

Osrednja govornica ob dnevu državnosti na Stopnem je bila dr. Ignacija Fridl Jarc, slovenska filozofinja, komparativistka, kritičarka, v prejšnji vladi državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, sedaj pa zopet dela na Slovenski matici.

Fridl Jarčeva prihaja iz štajerskega konca, kjer se je v Mariboru šolala in po končani diplomi iz primerjalne književnosti in filozofije leta 2006 doktorirala iz filozofskih znanosti na temo Platonov nauk o resnici z vidika lepega in umetnosti. Uveljavila se je kot literarna, gledališka in filmska kritičarka. Objavljala je knjižne in gledališke ocene, razprave ter študije v osrednjih slovenskih časnikih in revijah.

Za svoje kritiško delo je leta 2000 prejela Stritarjevo nagrado. Sodelovala je v najuglednejših strokovnih žirijah (UO Prešernovega sklada, kresnik, fabula, Grumova nagrada, Rožančeva nagrada, Župančičeva nagrada, Borštnikovo srečanje …). Bila je asistentka na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete. Napisala je znanstveno monografijo Jezik v filozofiji starih Grkov ter prevajala predsokratske filozofe.

Slavnostna govornica se je v nagovoru dotaknila tudi aktualnih družbenih razmer, njeno sporočilo pa je bilo, naj bodimo ponosni na svojo lastno državo in se vsak po svojih močeh trudimo, da bo življenje v njej lepo in vredno.

Zbrani na Stopnem so se po prireditvi še radi zadržali in nazdravili domovini, za kar so poskrbeli člani Društva vinogradnikov Škocjan, pecivo pa so pripravile pridne žene iz DPŽ Škocjan ter gospodinje s Stopnega in Stare Bučke.

L. Markelj, foto: Občina Škocjan

