Viličar povozil delavca; v gozdu gorel les za sekance (foto)

20.6.2023 | 18:50

V Prečni v Novem mestu je dopoldne v gozdu gorel kup lesa za sekance. (Foto: PGD Prečna)

Danes ob 13.10 je v naselju Žlebič v občini Ribnica v podjetju viličar povozil delavca. Gasilci PGD Ribnica so nudili pomoč reševalcem NMP oskrbi poškodovanca.

Trčila avto in motorist

Ob 13.15 so posredovali gasilci PGD Sevnica na Gornjem Brezovem, kjer je prišlo do prometne nesreče motorista in osebnega vozila. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, oskrbeli poškodovanega motorista do prihoda reševalcev, nudili pomoč policiji in reševalcem ter počistili iztekle motorne tekočine z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli in ga prepeljali v SB Brežice.

Gorelo v gozdu

Ob 9.08 je v Prečni v Novem mestu v gozdu gorel kup lesa za sekance. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar.

Tehnična pomoč

Ob 16.22 so posredovali gasilci PGD Sevnica na Drožanjski cesti, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše.

M. K.