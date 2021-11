Novšak ostal brez soglasja za vnovično imenovanje Goloba na čelo Gen-I

9.11.2021 | 12:30

Robert Golob in Martin Novšak (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Krško - Razrešitev direktorja Elektra Ljubljana Andreja Ribiča je sprožila špekulacije, da naj bi bil končna tarča politike direktor Gen-I Robert Golob, ki mu 17. novembra poteče mandat. Nadzorniki Gen Energije po poročanju medijev direktorju Martinu Novšaku niso dal soglasja za vnovično imenovanje Goloba, skupščina Gen-I pa naj bi bila še danes.

V petek je nadzorni svet krivdno razrešil Ribiča z mesta prvega moža ljubljanskega distributerja električne energije, razrešeni direktor pa je v ponedeljek izpostavil, da za njegovo razrešitvijo stojijo SDS in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. S prstom je pokazal tudi na Slovenski državni holding (SDH), kjer da so mu že na poletni skupščini dali vedeti, da se mu, če ne bo sodeloval, lahko zgodi predčasna razrešitev. Vsi omenjeni so sicer očitke zanikali.

Mediji za spopadom za Elektro Ljubljana vidijo pomembno vlogo te družbe pri odločanju o imenovanju direktorja trgovca z električno energijo Gen-I, saj Golobu sredi tega meseca poteče mandat. Tudi Ribič je prepričan, da so ga odstavili zato, da bi mu na skupščini Gen-I odvzeli glasovalne pravice pri odločanju o novem mandatu Goloba.

Gen-I je namreč v polovični lasti Gena Energije, preostala polovica trgovca z elektriko pa je v rokah družbe Gen-EL. Polovični lastnik te je Gen-I, po četrtino pa imata v rokah Elektro Ljubljana in Gen Energija.

Ribičeva razrešitev je v medijih sprožila špekulacije, da se zdaj direktorsko mesto s ciljem preprečiti vnovično imenovanje Goloba maje tudi predsedniku uprave Gen Energije Novšaku. Nadzorni svet te družbe je v ponedeljek zasedal več ur, več medijev pa navaja, da Novšak ni dobil soglasja za vnovično imenovanje Goloba. Nadzorni svet Gen Energije vodi član SDS Cvetko Sršen, sicer predsednik uprave Telekoma Slovenije, neuradno pa ga po navedbah Dnevnika obvladujeta NSi in SMC.

Spletni portal 24ur.com danes piše, da so sejo po šestih urah zaradi nestrinjanja prekinili, nato pa v poznih večernih urah vendarle nadaljevali in zaključili. Pri tem naj bi za vrh Gen-I neuradno potrdili dve novi imeni, Davorja Dimiča in Jureta Sokliča. Predlagal naj bi ju Sršen.

Časopisi medtem poročajo še, da bo danes potekala tudi seja nadzornega sveta Gen-EL, v katerem imata poleg dveh zaposlenih mesti prav Ribič in Novšak. Kot piše časnik Delo, bodo nadzorniki predvidoma dali navodila direktorici Gen-EL Martini Pohar o tem, kako naj glasuje na skupščini Gen-I, ki naj bi bila prav tako danes.

Skupščina Gen-I mora sicer o podpori ali koncu mandata Goloba na čelu podjetja glasovati soglasno. Prav zato naj bi bil po informacijah Dela pred tem razrešen Novšak.

Že v ponedeljek pa je po pisanju časnika Večer potekala tudi seja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), generalni direktor Viktor Vračar pa ostaja na položaju. Prvi nadzornik HSE Franc Dover, sicer tudi direktor mariborske Snage, sklepov ni delil z javnostjo. Vračar po pisanju Večera sodi pod okrilje SMC, a se stopnjujejo ugibanja o njegovi zamenjavi. Zaokrožilo je že tudi ime, ki naj bi ga nasledilo, in sicer Damjan Seme, zdaj nadzornik HSE.

STA; M. K.