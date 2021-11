ACH Volley odpihnil novomeško Krko

11.11.2021 | 07:10

FOTO: ACH Volley

Ljubljana - Zaradi nastopov v srednjeevropski ligi so odbojkarji Merkur Maribora in ACH Volleyja že včeraj odigrali tekmi 7. kroga državnega prvenstva. Oboji so zabeležili zmagi, Maribor je na na derbiju proti pred tem krogom tretjeuvrščeni Panviti Pomgrad zmagal s 3:1, lažje delo pa so imeli Ljubljančani, ki so gladko ugnali Krko s 3:0.

ACH Volley Ljubljana : Krka 3:0 (15, 14, 10).

ACH Volley Ljubljana: Pernuš, Šket, Rutar 4, Mašulović 13, Todorović, Peruničić, Okroglič 2, Kovačič (L), Gjorgiev 13, Pokeršnik 6, Videčnik 2, Kök 14. Trener: Mladen Kašić.

Krka: Hafner, Erpič 1, Čopi 2, Borin (L), Travnik 6, Kožar 1, Pulko 3, Lavrič 1, Peterlin 4, Hvala, Lindič 2, Jaklič (L), Renko, Koncilja 1. Trener: Tomislav Mišin.

ACH Volley je imel proti Krki le lažji trening. Novomeščani na gostovanjih niso tako nevarni kot doma, če pa igrajo še proti ACH Volleyju, ki letos odločno kaže, da namerava v Ljubljano vrniti naslov, pravih možnosti za kakšno točko nimajo.

Tokrat so vodili le z 1:0 v prvem nizu, nato pa so gostitelji povsem zagospodarili na igrišču, na koncu je bilo vprašanje le, kakšna bo razlika v posameznih nizih. V prvem so osvojili 15, v drugem 14, v tretjem pa vsega deset točk, brez napak tekmecev jih skupno ne bi zbrali niti za en niz, njihov napad je bil le 25 odstotno uspešen. Razočarali so predvsem njihovi najbolj izkušeni igralci, Fran Peterlin, Zlatko Pulko in nekdanji igralec ACH Volleyja Mario Koncilja.

Na drugi strani je trener ljubljanske ekipe, ki tokrat ni računal na Alena Šketa, lahko ponudil priložnost nekaterim odbojkarjem, ki so do zdaj igrali manj, kar je najbolje izkoristil Matej Kök, ki je bil s 14 točkami najučinkovitejši igralec tekme.

* Izidi:

- včeraj:

Merkur Maribor - Panvita Pomgrad 3:1 (-22, 21, 20, 18)

ACH Volley - Krka 3:0 (15, 14, 10)

- sobota, 13. 11.:

18.00 Hiša na kolesih - Salonit Anhovo

19.00 Črnuče - Calcit Volley

- lestvica:

ACH Volley 7 7 0 21:3 21

Merkur Maribor 8 6 2 21:10 19

Calcit Volley 7 4 3 15:11 12

Panvita Pomgrad 7 4 3 14:12 12

Salonit Anhovo 6 2 4 10:13 6

Črnuče 6 2 4 6:13 6

Krka 7 1 6 8:20 3

Hiša na kolesih 6 1 5 4:17 2

STA; M. K.