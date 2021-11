Podgoršek o potencialu Hiše kranjske čebele

11.11.2021 | 08:00

Foto: G. S.; Občina Ivančna Gorica

Višnja Gora - Kmetijski minister Jože Podgoršek se je na povabilo predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča ter župana Občine Ivančna Gorica Dušana Strnada včeraj udeležil predstavitve Središča inovativnih tehnologij Apilab - Hiša kranjske čebele. "Prepričan sem, da ta hiša ne bo znana samo v Sloveniji, ampak tudi širše," je dejal Podgoršek.

Ob ogledu je minister povedal, da Hiša kranjske čebele opravičuje svoje ime in namen. "Njen potencial vidim v možnosti nastanitve gostov na inovativen, drugačen način, ki si ga gostje vse bolj želijo," so sporočili z ministrstva.

Hišo Kranjske čebele so postavili v objektu nekdanje osnovne šole. Postala je poučen labirint, ki ga je navdihnil čebelji svet, in prostor za snovanje idej ter podjetniških poletov v občini Ivančna Gorica in širše. Gre za preplet podjetništva in čebelarstva, sodobne tehnologije z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, inovativnih pristopov in tradicije.

V hiši obiskovalec lahko pokuka v žive panje s kranjsko sivko in preko digitalnih orodij spozna delo družine Rothschütz. Ta je bila ključna pri spoznavanju čebele, Kranjske sivke, bolj poznane kot Kranjske čebele. Matice kranjske sivke je v svet poslal Emil Rothschütz iz bližnjega gradu Podsmreka, njegov oče Filip Rothschütz pa je prvi popisal kranjsko sivko.

Investicijo je vodila Občina Ivančna Gorica, naložbo pa sta sofinancirali EU iz evropskega sklada za regionalni razvoj in država.

