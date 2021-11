Novomeški bolnišnici na pomoč priskočili dijaki in študenti; v brežiški dodatno omejili obiske

12.11.2021 | 17:50

Minister Janez Poklukar je vse usposobljene kadre pozval, naj pridejo pomagat. Sam je danes dopoldne na pomoč priskočil kolegom na intenzivni covidni enoti v UKC Ljubljana. (foto: Ministrstvo za zdravje). Zaradi tega se tudi ni odpravil na regijski vladni obisk v Novo mesto, namesto njega se ga udeležuje državna sekretarka na ministrstvu Alenka Forte. O tem pa bomo še poročali.

T. i. covid postelja na covid oddelku novomeške bolnišnice (arhiv DL)

Novo mesto - Zaradi naraščajočega števila covidnih bolnikov so bolnišnice vse bolj obremenjene. Najbolj jim primanjkuje kadra, zato prosijo za pomoč. Ponekod so se že odzvali dijaki in študenti zdravstvenih smeri, del svojega kadra so pripravljeni odstopiti tudi nekateri zdravstveni domovi, ki ob tem opozarjajo tudi na lastno obremenjenost.

V bolnišnici Novo mesto so pojasnili, da je z naraščanjem števila covidnih bolnikov redni program zmanjšan za približno 55 odstotkov. Kadre sproti premeščajo na covidne oddelke, trenutno pa situacijo obvladujejo. "Stiska bo seveda večja z naraščanjem števila bolnikov, upamo samo, da ne bo prihajalo do prevelikega obolevanja med zaposlenimi," opozarjajo.

Na pomoč jim je priskočilo 25 študentov, dijakov in pripravnikov zdravstvenih šol in fakultete, ki so jim za to hvaležni. Za pomoč so zaprosili tudi regijske zdravstvene domove in koncesionarje. Za zdaj so se odzvali v ZD Novo mesto. Njihove pomoči v novomeški bolnišnici ta hip še ne potrebujejo, glede nadaljnjih potreb pa se bodo začeli usklajevati prihodnji teden. Na vprašanje, če bo premeščanje kadra s primarnega nivoja obvezno, pa so odgovorili, da "trenutno še ne, če pa bodo številke drastično naraščale, potem da".

Za zagotavljanje kadra za zdravljenje bolnikov s covidom-19 so v SB Novo mesto poleg zdravnikov vpoklicali tudi specializante, sobne zdravnike in pripravnike. Kot so zapisali v sporočilu, enake aktivnosti dnevno izvajajo na področju zdravstvene nege, pri čemer kader zdravstvene nege prerazporejajo glede na aktualne potrebe.

V brežiški bolnišnici dodatno omejili obiske

V Splošni bolnišnici Brežice zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom dodatno omejujejo obiske. Kot so sporočili, so obiski možni le pri bolnikih, ki se v bolnišnici zdravijo več kot sedem dni. Obiski bolnikov na oddelkih so le ob sredah med 14.30 in 15.30 in so omejeni na 15 minut. V enem dnevu lahko bolnika obišče le ena oseba.

Za obiskovalce vhod ostaja izključno skozi objekt B. Obiskovalci morajo izpolnjevati pogoj PCT. Izmerijo jim telesno temperaturo in opravijo epidemiološko triažo. Če kljub izpolnjevanju pogoja PCT obiskovalec kaže sum na obolelost s covidom-19, možnost obiska zavrnejo.

Obvezno je razkuževanje rok in uporaba maske, ki si jo mora obiskovalec zagotoviti sam in si jo nadeti že pred vstopom v bolnišnico.

Obiski svojcev iz pietetnih razlogov so možni v skladu z individualnim dogovorom z vodstvom oddelka oziroma zdravnikom, ki bolnika zdravi, so še sporočili iz bolnišnice.

STA; M. K.